ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزیستی در تفاهم‌نامه‌ای مشترک، بر توسعه مراکز کاهش آسیب، مدیریت مراکز ماده ۱۶ و اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری دولت توافق کردند.

جوان آنلاین: تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزیستی کشور با هدف توسعه خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد به امضا رسید.

به گزارش مهر، زهرا عابدینی، سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، با اعلام این خبر اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در جریان جلسه‌ای با حضور فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی، با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در چند حوزه منعقد شد.

وی با اشاره به محورهای این تفاهم‌نامه در حوزه صیانت اجتماعی افزود: توانمندسازی و صیانت اجتماعی، حمایت از فعالیت مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی و همکاری در اجرای طرح مدیریت مورد، از جمله موضوعات مورد توافق دو دستگاه است.

عابدینی ادامه داد: اجرای طرح «کیان» با هدف پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کار دولتی نیز از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است که مقرر شد سازمان بهزیستی با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر، آن را در سطح کشور اجرا کند.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر درباره همکاری‌های دو دستگاه در حوزه درمان و کاهش آسیب نیز گفت: تخصیص اعتبار و همکاری مشترک در مدیریت مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و همچنین تأمین هزینه‌های غربالگری معتادان متجاهر، از دیگر توافق‌های صورت‌گرفته است.

وی با اشاره به نقش سازمان بهزیستی در نظارت و مدیریت بخشی از این مراکز و مشارکت در فرآیند غربالگری معتادان متجاهر اظهار کرد: این همکاری‌ها در تفاهم‌نامه جدید مورد تأکید قرار گرفته است.

عابدینی همچنین حمایت ستاد مبارزه با موادمخدر از فعالیت مراکز کاهش آسیب را از دیگر محورهای این توافق برشمرد و گفت: هدف از این همکاری، حمایت، توسعه و ارتقای فعالیت این مراکز در سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و ارائه خدمات درمان و نگهداری، تداوم فعالیت مراکز گذری و سایر مراکز کاهش آسیب نیز در دستور کار تفاهم‌نامه مشترک ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان بهزیستی قرار دارد.