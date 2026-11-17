نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند کشتی متخلف با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی بسیار شدید شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند کشتی متخلف با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی بسیار شدید شدند.

یکی از این کشتی ها از نوع سوپر نفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام و دیگری نیز کشتی حامل گاز مایع بود.

این کشتی ها با تعداد زیادی جنگنده و هواگرد آمریکایی حمایت هوایی می شدند، غافل از مین های دریایی که در آبهای تنگه هرمز با یک انفجار بسیار شدید آتش گرفته و متوقف شدند.

سوپر نفتکش متخلف در محدوده غرب تنگه هرمز و کشتی حامل گاز مایع در مسیر جنوبی غیر مجاز تنگه هرمز دچار اصابت و حادثه شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام میکند؛ زبانه های آتش های این روزهای تنگه هرمز نتیجه اعتماد شرکت های کشتی رانی به دروغ های مقامات آمریکایی است. شناورهای متخلف در مسیر جنوبی و غیر مجاز تنگه هرمز با دیوار آهنین و آتشین مین ها روبرو هستند .خوددانید.

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