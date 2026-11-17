وزیر امور خارجه سوریه با انتقاد از تداوم حملات و نفوذهای رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، خواستار افزایش فشارهای اروپا و جامعه جهانی برای توقف این اقدامات شد.

جوان آنلاین: اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در جریان سخنرانی خود در «مجمع هماهنگی مشارکت برای سوریه» در دمشق با اشاره به تحولات جنوب سوریه گفت: مسیر ثبات در جنوب سوریه هر روز با آزمونی تازه روبه‌رو است و تجاوزات و عملیات‌های نفوذ مکرر اسرائیل، نقض آشکار حاکمیت سوریه، تضعیف جدی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که به‌صورت مشترک در حال ایجاد آن‌ها هستیم و ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، الشیبانی در ادامه افزود: ما پایبندی اتحادیه اروپا به حقوق بین‌الملل و توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ را ارج می‌نهیم.

وزیر خارجه سوریه خواستار فشارهای اروپا و جامعه بین‌المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی شد؛ چراکه روند بهبود و بازسازی نمی‌تواند در سایه تهدیدهای مداوم به سرانجام مطلوب خود برسد.

وی با اشاره به چارچوب فعالیت این مجمع گفت: نشست امروز ما بر اصلی راسخ استوار است و آن اینکه این مجمع، بستری با رهبری و مالکیت سوری است که جمهوری عربی سوریه آن را اداره می‌کند و اتحادیه اروپا نیز به‌عنوان شریکی که برای پایبندی آن ارزش قائلیم، ریاست مشترک آن را بر عهده دارد.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین تأکید کرد: کمک‌های بشردوستانه همچنان ضرورتی فوری برای میلیون‌ها سوری است و ما از طریق این مجمع تلاش خواهیم کرد شکاف میان اقدامات بشردوستانه و توسعه را از میان برداریم تا حمایت از افراد نیازمند به‌طور ناگهانی قطع نشود.

وی تصریح کرد: مصمم هستیم امروز فعالیت‌های خود را با اعلام «نقشه راه دمشق» برای ۱۲ ماه آینده به پایان برسانیم؛ نقشه‌ای که شامل گام‌هایی هماهنگ با اولویت‌های ما، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گروه‌های کاری تخصصی خواهد بود. در رأس این گروه‌ها، گروه امور مالی عمومی و تأمین مالی توسعه‌ای و گروه بهبود اقتصادی و اشتغال قرار دارند.

وزیر امور خارجه سوریه درباره روابط اقتصادی با اروپا اظهار کرد: اروپا از نظر اقتصادی شریک عادی ماست؛ هرچند حجم تجارت دوجانبه که پیش از انقلاب سوریه از هفت میلیارد یورو فراتر می‌رفت، امروز به کمتر از ۱۰ درصد آن رقم کاهش یافته است. ما این شکاف را عرصه‌ای گسترده از فرصت‌ها، هزاران فرصت شغلی برای سوری‌ها، بازاری امیدوارکننده برای اروپایی‌ها و کارگاه بزرگ بازسازی می‌دانیم که مشتاقانه در انتظار بهره‌مندی از تخصص اروپا و نهادهای مالی آن است.

وی با تأکید بر اهمیت این مجمع فراتر از مرزهای سوریه گفت: موفقیت این بستر، منفعتی حیاتی است که از سوریه فراتر می‌رود؛ سوریه قلب تپنده منطقه خود است و ثبات آن به کشورهای همسایه‌اش گسترش می‌یابد، در حالی که بی‌ثباتی آن بر منطقه و جهان سایه می‌افکند.

الشیبانی در پایان اظهار داشت: امنیت مدیترانه از سواحل سوریه آغاز می‌شود و نبردهای مقابله با تروریسم و مواد مخدر پیش از آنکه به دروازه‌های اروپا برسند، در خاک ما تعیین تکلیف می‌شوند.