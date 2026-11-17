وزارت خارجه عمان اعلام کرد گفت‌وگو با ایران با هدف احیای مسیرهای دیپلماسی، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و مهار پیامدهای بحران منطقه‌ای انجام می‌شود.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در گفت‌وگو با ایران با هدف گسترش زمینه‌های تفاهم میان طرف‌های درگیر و جلوگیری از گسترش بحران و پیامدهای آن دنبال می‌شود.

به گزارش مهر، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تلاش‌ها با هدف گسترش زمینه‌های تفاهم متقابل میان طرف‌های ذیربط و جلوگیری از گسترش بحران و پیامدهای آن انجام می‌شود.

این اظهارات پس از گفت‌وگوی وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره احیای کانال‌های گفت‌وگو و مذاکره برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها مطرح شد.

پیش از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. این آبراه همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ به شمار می‌رود.