وزیر خارجه پاکستان با تأکید بر ادامه میانجی‌گری اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن، ابراز امیدواری کرد اختلافات دو کشور از مسیر دیپلماسی حل‌وفصل شود.

جوان آنلاین: اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسلام‌آباد تلاش‌های خود را برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیری‌های فزاینده در خاورمیانه متوقف نکرده است.

دار در نشست خبری پایانی اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد گفت: ما از تلاش‌های خود دست نکشیده‌ایم و به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه میان آمریکا و ایران بسیار امیدواریم.

وی افزود در حاشیه این اجلاس، دیداری بسیار ثمربخش با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران داشته و درباره همه مسائل مورد اختلاف گفت‌وگو کرده است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین تفاهم‌نامه چارچوبی امضاشده در خردادماه که به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» معروف است را تنها مسیر پیش‌رو برای حل‌وفصل مناقشه جاری دانست.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دار و عراقچی در دیداری دوجانبه روابط تهران و اسلام‌آباد و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه دو کشور را بررسی کردند.

دو طرف با تأکید بر روابط مستحکم و برادرانه ایران و پاکستان، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه از طریق تداوم رایزنی‌ها و تماس‌های سطح بالا تأکید کردند.

عراقچی نیز از میزبانی موفق پاکستان برای اجلاس سازمان همکاری اقتصادی قدردانی کرد و گفت‌وگوهای سازنده، مهمان‌نوازی و تدارکات این نشست را مورد تحسین قرار داد.

در بخش دیگری از این دیدار، دار تأکید کرد که گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان تنها راهکار عملی برای حل اختلافات، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار است. دو طرف همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات و رایزنی‌ها تأکید کردند و توافق کردند تماس‌های نزدیک خود را حفظ کنند.

پاکستان از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نقش میانجی اصلی میان ایران و آمریکا را بر عهده داشته و ارتباطات نزدیکی را با هر دو طرف حفظ کرده است.

ایران و آمریکا در خردادماه امسال تفاهم‌نامه چارچوبی را امضا و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را آغاز کردند؛ با این حال، گفت‌وگوها بعداً به عهدشکنی آمریکا متوقف شد و در پی آن، تنش‌ها بار دیگر افزایش یافت.