جوان آنلاین: شهردار پاریس اعلام کرد که میزان خسارات وارده به اموال خصوصی در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر در این شهر از حوادث می سال ۱۹۶۸ و اعتراضات جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ فراتر رفته است.

وی در جریان نشست کمیسیون تحقیقات پارلمان فرانسه تصریح کرد که در این اعتراضات نزدیک به ۴۵۱ فروشگاه تخریب و ۲۲۸ فروشگاه غارت شده و طی ۴۸ ساعت نیز حدود ۱۰۰ آتش سوزی در اماکن عمومی رخ داد.

شهردار پاریس همچنین با انتقاد از نحوه استقرار نیروهای پلیس گفت که شرق پاریس در مقایسه با مناطق غربی از وضعیت امنیتی نامناسب تری برخوردار بوده و برخی فروشگاه ها ساعت ها بدون مداخله پلیس به صورت سازمان یافته غارت شده اند.

لازم به ذکر است که فرانسه از هفته ها قبل شاهد تشدید اعتراضات سراسری علیه شرایط نامطلوب آموزشی و افزایش هزینه های زندگی بوده است. در این اعتراضات تعداد زیادی از مردم بازداشت شده و درگیری هایی با نیروهای پلیس رخ داد.