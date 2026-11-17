با وجود ادامه اختلافات میان سران صهیونیست در خصوص قانون سربازگیری، رئیس ستاد ارتش اسرائیل نسبت به کمبود ۱۲ هزار نفری نظامیان در این رژیم به صورت جدی هشدار داد.

جوان آنلاین: ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به تداوم کمبود نیروهای رزمی در ارتش هشدار داده و تأکید کرد که این بحران هیچ تغییری نکرده است؛ این در حالی است که فشار بر نیروهای نظامیِ در حال خدمت و نیروهای ذخیره، در پی تداوم عملیات نظامی در چندین جبهه، رو به افزایش است.

زامیر با اشاره به این که ارتش رژیم صهیونیستی به گسترش ساختار و افزایش شمار سربازان نیاز دارد، تأکید کرد که کمبود نیروهای رزمی، «نیازی صرفاً عملیاتی و کارکردی» است و علاوه بر آن، ضرورتی رسمی نیز به شمار می‌رود.

وی افزود گسترش دامنه جذب نیرو به‌ نحوی که گروه‌های مختلف جامعه صهیونیستی را شامل شود، می‌تواند بار خدمت نظامی را متعادل‌تر توزیع کند و از فشار فزاینده بر نیروهای ذخیره بکاهد؛ نیروهایی که با دوره‌های طولانی و مکرر خدمت روبه‌رو هستند.

اظهارات رئیس ستاد ارتش در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات درباره قانون سربازگیری میان گادی آیزنکوت رئیس حزب «یشار»، و فراکسیون حریدی «یهودت هتوراه» در جریان است؛ مذاکراتی که با اختلافات سیاسی درباره به‌کارگیری یهودیان متدین افراطی در ارتش همراه شده است.

بر اساس داده‌هایی که ارتش اسرائیل طی سال گذشته به کمیته امور خارجی و امنیت کنست ارائه کرده، کمبود فوری نیرو در صفوف ارتش به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد ادامه وضعیت کنونی، هم‌زمان با کاهش مدت خدمت اجباری به ۳۰ ماه برای سربازانی که از ژوئیه ۲۰۲۴ به خدمت اعزام شده‌اند، به کمبود حدود یک گروهان کامل در هر گردان منجر خواهد شد.

در همین زمینه، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک مقام ارشد امنیتی که از داده‌ها اطلاع دارد، فاش کرد ارتش با بحرانی فزاینده در زمینه نیروی انسانی روبه‌رو است. وی افزود که ماهیت خدمت نظامی به‌ شدت تغییر کرده است؛ به‌ طوری‌ که سربازانِ در حال خدمت دیگر از دوره‌های جابه‌جایی، استراحت و آموزش که پیش‌تر در اختیار داشتند، برخوردار نیستند و اکنون به‌ طور مداوم مأموریت‌های عملیاتی انجام می‌دهند.

وی افزود وضعیت در یگان‌های نظامی بر استقرار دائمی در میدان متمرکز شده است و دیگر آموزشی وجود ندارد؛ فقط خط مقدم است..

این مقام امنیتی درباره نیروهای ذخیره نیز وضعیت را حادتر توصیف کرد و گفت ارتش برنامه‌ریزی کرده بود که هر سرباز ذخیره طی دو سال آینده حدود ۴۲ روز خدمت کند؛ اما گسترش دامنه مأموریت‌های نظامی و تعدد جبهه‌ها، این مدت را به ۸۰ تا ۱۰۰ روز در سال افزایش داده است.