در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به فیلیپین اعتراضات علیه سیاست های جنگ طلبانه وی در این کشور همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: صدها نفر در جریان اعتراضات گسترده علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مانیل بازداشت شدند. این اعتراضات در آستانه سفر ترامپ به فیلیپین برای شرکت در اجلاس آسه آن و در پی خشم عمومی از پیامدهای جنگ ایران و ابتکار فناوری هوش مصنوعی آمریکا برگزار شده است.

برگزارکنندگان پیش بینی کرده اند تا ۱۰ هزار نفر در دور جدید اعتراضات امروز سه شنبه شرکت کرده و به سمت محل برگزاری اجلاس حرکت کنند. پلیس تاکنون نزدیک به ۳۰۰ نفر را در اعتراضات روزهای گذشته بازداشت کرده و تدابیر امنیتی شدیدی در پایتخت برقرار کرده است.

معترضان با آتش زدن تصاویر ترامپ و درگیری با نیروهای پلیس، به افزایش هزینه های زندگی و قیمت انرژی در پی جنگ با ایران و همچنین طرح آمریکایی Pax Silica برای توسعه فناوری هوش مصنوعی و استخراج مواد معدنی راهبردی اعتراض کردند.

رناتو ریس از چهره های معترض دولت فیلیپین را به برخورد شدید با معترضان متهم کرد. وی گفت جنگ با ایران اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و قیمت نفت در فیلیپین را به بالاترین سطح تاریخی رسانده است.

در همین حال، عفو بین الملل خواهان بررسی فوری بازداشت ها شد و تاکید کرد افرادی که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق اعتراض بازداشت شده اند، باید فورا آزاد شوند.