رئیس‌جمهوری در پیامی درگذشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت و نوشت: میراث علمی و معنوی آن فقیه فرزانه و خدمات ارزشمند ایشان به مکتب اهل‌بیت، سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه‌های علمیه و چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

جوان آنلاین: متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، ضایعه‌ای بزرگ و اسفبار برای جهان اسلام، حوزه‌های علمیه و همه ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است.

آن مرجع وارسته، عمر سراسر و پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تعلیم و ترویج معارف اسلامی، تربیت عالمان دینی و صیانت از میراث گران‌سنگ تشیع و ولایت اهل سپری کرد. ژرف‌نگری علمی، استواری در مبانی فقه، اصول، کلام و تفسیر و اهتمام به تبیین محققانه معارف دینی، از ویژگی‌های بارز علمی ایشان بود.

از جلوه‌های برجسته شخصیت معنوی آن فقیه بزرگ، ارادت و دلدادگی پرشور و خالصانه به ساحت قدسی اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله ‌علیها) بود. اهتمام به تبیین مقام و منزلت آن بانوی بزرگ، تعظیم و احیای شعائر فاطمی از خدمات ماندگار آن مرجع عالی‌قدر است.

بی‌تردید، میراث علمی و معنوی آن فقیه فرزانه و خدمات ارزشمند ایشان به مکتب اهل‌بیت، سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه‌های علمیه و چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب ارتحال این عالم بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، استادان و شاگردان ایشان، عموم ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم، به‌ویژه حضرت آیت‌الله حاج شیخ محسن وحید و حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.»