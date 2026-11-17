رئیس‌جمهور فنلاند با انتقاد از خودداری اروپا از مذاکره مستقیم با روسیه، این رویکرد را غیرمسئولانه دانست و تأکید کرد تعامل بروکسل با مسکو نباید به واشنگتن واگذار شود.

جوان آنلاین: الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند با انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال روسیه اعلام کرد خودداری اروپا از مذاکره مستقیم با مسکو رفتاری غیرمسئولانه است.

وی تأکید کرد تعامل و گفت‌وگوی اروپا با روسیه نباید به آمریکا واگذار شود و کشورهای اروپایی باید خود مسئولیت این روند را برعهده بگیرند.

استوب همچنین بر ضرورت حضور فعال اروپا در روند دیپلماتیک مربوط به جنگ اوکراین و مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری تأکید کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی در حال بررسی تشکیل یک گروه مذاکره‌کننده برای مشارکت مستقیم در روند حل‌وفصل جنگ اوکراین هستند. استوب پیش‌تر نیز بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرده بود.