جنوب سوریه به ویژه استان قنیطره همچنان شاهد تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

جوان آنلاین: حومه استان قنیطره در جنوب سوریه دوشنبه شاهد تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش العربی الجدید، نیروهای اسرائیلی طی نفوذ به روستاهای قنیطره اقدام به تفتیش ساکنان و تیراندازی هوایی کردند.

همزمان با پرواز جنگنده‌های ارتش صهیونیستی در آسمان، نظامیان صهیونیست تجهیزات نظامی را وارد روستاها و جاده‌های این منطقه کردند.

نیروهای اسرائیلی همچنین با خودروهای نظامی وارد روستای معریه در حومه غربی درعا شدند و اقدام به تفتیش منازل کردند.

نیروهای رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر در مناطق درعا و قنیطره دست به اشغالگری زده و ایست‌های نظامی موقت را ایجاد کرده‌اند.