شاخص کیفیت هوای تهران با کاهش نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، هم‌اکنون روی عدد ۱۱۲ قرار گرفته و همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

جوان آنلاین: شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با ثبت عدد ۱۱۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش مهر، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه شرکت کنترل کیفیت هوا ، آلاینده شاخص هوای پایتخت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) است.

این در حالی است که شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۴۱ را نشان می‌داد؛ بنابراین کیفیت هوای تهران نسبت به روز گذشته بهبود یافته، اما همچنان در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این شرایط، به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی توصیه می‌شود از تردد و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.