رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که تجهیزات نظامی، تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بازدید کرد.

به گزارش دفاع پرس، سرلشکر عبداللهی در حاشیه این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، اظهار داشت: این نمایشگاه نشان می‌دهد که مجموعه بنیاد از ابتدای دو جنگ اخیر پای کار بوده و توانسته است آثار و مستندات واقعی حوادث را در قالب فیلم، تصویر و اسناد نوشتاری گردآوری کند.

وی افزود: ثبت و گردآوری این مستندات از تحریف واقعیت‌ها جلوگیری و زمینه آگاهی مردم و نسل‌های آینده را از آنچه در میدان اتفاق افتاده است، فراهم می‌کند. این اقدام ارزشمند است و ضرورت دارد که بخش‌های باقی‌مانده نیز تکمیل شود تا امکان توسعه و پویایی این فعالیت‌ها فراهم باشد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح همچنین با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدا به‌دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بودند و همه توان و سازوکار نظامی خود را برای تحقق این هدف به میدان آوردند.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی به هدف خود می‌رسد؛ اما این اتفاق نیفتاد. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آتش‌بس پیشنهادی دشمن پایان یافت و در جنگ بعدی نیز، با وجود اینکه دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام می‌کند، نبرد ۴۰ روز ادامه پیدا کرد.

سرلشکر عبداللهی: سرنوشت جنگ را اراده مردم رقم می‌زند/ آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند/ انتقام خون رهبر و کودکان شهید قطعی است

وی با بیان اینکه دشمن شناخت و برآورد درستی از واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران نداشت، افزود: تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که می‌توانند صرفاً با اتکا به تجهیزات و سازوبرگ نظامی به پیروزی برسند؛ اما تجربه این دو جنگ نشان داد که تجهیزات نظامی، تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر نقش مردم و نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن، خاطرنشان کرد: اراده مردم، نیرو‌های مسلح و فرماندهان، در کنار ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی، از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی کشور بود و به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران در این دو جنگ با ایستادگی و مقاومت از میدان پیروز بیرون آمد و دشمن شکست خورد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به هدف اعلام‌شده دشمن برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن بار‌ها این هدف را مطرح کرده بود؛ اما نتوانست به آن دست پیدا کند و نه موفق به تصرف خاک کشور شد و نه توانست اراده ملت ایران را متزلزل کند.

سرلشکر عبداللهی: سرنوشت جنگ را اراده مردم رقم می‌زند/ آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند/ انتقام خون رهبر و کودکان شهید قطعی است

وی با اشاره به خسارت‌ها و دشواری‌های جنگ، از جمله شهادت رهبر و فرماندهان، اظهار داشت: جنگ با آسیب‌ها و سختی‌های فراوانی همراه بود و جنایت‌های سنگینی در جریان آن رخ داد؛ اما در کنار این خسارت‌ها، درس‌ها و تجربه‌های مهمی نیز برای کشور به همراه داشت.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاب‌آوری و استقامت مردم را از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره برشمرد و افزود: در حوزه میدانی و اراده مردمی، تاب‌آوری بالایی تجربه شد که یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کشور به شمار می‌رود.

سرلشکر عبداللهی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور، بیان کرد: این جنگ فرصتی فراهم کرد تا نقاط ضعف در حوزه نظامی شناسایی و برطرف شود و توان تولید تجهیزات داخلی با قابلیت و کارایی بیشتر استمرار یابد.

وی عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های این جنگ، اتکا به تجهیزات و تولیدات داخلی بود. این تجربه نشان داد که خودکفایی و تکیه بر توان دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، زمینه ارتقای توان دفاعی را فراهم می‌کند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف دفاعی، گفت: در حوزه دریایی، دستاورد‌ها و توفیقات قابل توجهی حاصل شد و نیرو‌های مسلح توانستند در برابر توان دریایی آمریکا اقدامات مؤثری انجام دهند.

وی گفت: ما در پهنه دریا توانستیم آمریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند؛ آمریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند.

سرلشکر عبداللهی همچنین به پیشرفت‌های کشور در حوزه مقابله با جنگنده‌ها و هواگرد‌های دشمن اشاره و بیان کرد: در این بخش نیز توان و دقت عملیاتی نیرو‌های مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی با قدردانی از تلاش دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، خاطرنشان کرد: ظرفیت علمی و پژوهشی کشور نقش مهمی در رشد توان دفاعی و دستیابی به دستاورد‌های جدید داشته است.

سرلشکر عبداللهی: سرنوشت جنگ را اراده مردم رقم می‌زند/ آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند/ انتقام خون رهبر و کودکان شهید قطعی است

تأکید بر تداوم ایستادگی و پاسخ به جنایت‌های دشمن

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر نقش استقامت مردم در عبور از جنگ، گفت: ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد.

سرلشکر عبداللهی تأکید کرد: این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد.