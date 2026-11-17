جوان آنلاین: بر اساس برنامه اعلامشده، آیین تشییع پیکر مطهر آیتالله العظمی حسین وحید خراسانی، فردا چهارشنبه ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه واقع در خیابان ۱۹ دی شهر قم آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر، در این مراسم، پیکر این مرجع فقید از مسجد فاطمیه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) انتقال مییابد و آیین تشییع در این مسیر برگزار میشود.
پیکر مرجع فقید در مشهد آرام میگیرد
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی وحید خراسانی روز پنجشنبه در مشهد مقدس و در حرم مطهر رضوی نیز برگزار خواهد شد.
پس از برگزاری آیین تشییع در حرم مطهر امام رضا (ع)، پیکر این مرجع عالیقدر در جوار مضجع شریف حضرت علیبن موسیالرضا (ع) به خاک سپرده میشود.