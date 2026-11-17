قم- پیکر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، صبح فردا از مسجد فاطمیه قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع و روز پنجشنبه در مشهد مقدس به خاک سپرده می‌شود.