جوان آنلاین: اسناد مربوط به بودجه آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن طی هشت سال گذشته، ۴۷.۹۴ میلیارد دلار برای حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی و هزینه‌های مرتبط با آن اختصاص داده است.

به گزارش مهر، انتشار این ارقام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سوم نوامبر جاری مدعی شد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی توافق کرده است که کمک‌های مالی سالانه به تل آویو پس از سال ۲۰۲۶ متوقف شود. ترامپ در عین حال اعلام کرد که واشنگتن فروش تسلیحات به متحد خود را ادامه خواهد داد.

بر اساس اسنادی که خبرگزاری «اسپوتنیک» به آن‌ها دسترسی پیدا کرده، مجموع کمک‌های اختصاص‌ یافته طی هشت سال گذشته، از ۱۷.۵ میلیارد دلاری که طبق توافق جاریِ ۱۰ ساله برای این دوره در نظر گرفته شده بود، به شدت فراتر رفته است.

طبق توافق‌نامه‌ای که در سال ۲۰۱۶ امضا شد، واشنگتن متعهد شده بود طی ۱۰ سال، از سال مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸، مبلغ ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارائه کند. این کمک‌ها شامل ۳.۸ میلیارد دلار در سال بود که از این میزان، ۳.۳ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات و ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی اختصاص داشت.

قرار بود مجموع کمک‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب این توافق طی هشت سال به ۳۰.۴ میلیارد دلار برسد؛ اما کنگره آمریکا چندین بار هزینه‌های اضافی را تصویب کرد. در سال ۲۰۲۲، یک میلیارد دلار بیشتر برای تجدید ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل اختصاص یافت. همچنین کنگره در آوریل ۲۰۲۴ با اختصاص ۱۶.۵۴ میلیارد دلار کمک بیشتر موافقت کرد.