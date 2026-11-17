هدف ترامپ از برگزاری نشست با روسای جمهور چین و روسیه، تحقق دستاوردی نمادین پس از شکست در انتخابات است، چرا که امکان رسیدن به نتایج ملموس در این دیدار بعید به نظر می‌رسد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در پی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که موقعیت او را تضعیف کرد، با هدف دستیابی به یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک راهی قاره آسیا می‌شود تا در شهر شنژن چین، که یکی از قطب‌های پیشرفته فناوری این کشور است، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشورو ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود دیدار کند.

رهبران آسیایی می دانند ترامپ ضعیف تر شده است

این دیدار در حالی انجام می‌شود که واقعیت سیاسی جدیدی در نتیجه انتخابات اخیر شکل گرفته و رهبران آسیایی اکنون موازنه قدرت را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کنند و سعی دارند از این آسیب‌پذیری داخلی در یک نشست سه‌جانبه تاریخی بهره‌برداری کنند.

پایگاه خبری «پولیتیکو» در گزارشی به قلم ویلیام کین، نوشت که پایتخت‌های آسیایی بر این باور نیستند که باید بی‌درنگ به خواسته‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ترامپ پاسخ دهند. کرت تانگ، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا می‌گوید رهبران آسیایی پس از نتایج انتخابات، ترامپ را رهبری نسبتاً ضعیف‌تر ارزیابی خواهند کرد.

به نوشته این پایگاه خبری برخی دولت‌ها ممکن است اجرای تعهدات خود را تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به تعویق بیندازند؛ همچنین یک دیپلمات آسیایی پیش‌بینی می‌کند اشتیاق برای انعقاد توافق‌های جدید دولتی با آمریکا کاهش یابد.

گزارش پولیتیکو می‌افزاید که چین از هم‌ اکنون به مرحله پس از ترامپ فکر می‌کند. این گزارش به نقل از جاناتان چن، تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، می‌نویسد که پکن برای حفظ وضع موجود، به‌جای حل اختلافات اساسی اقتصادی و امنیتی، تلاش خواهد کرد مذاکرات را به تعویق بیندازد.

کریگ سینگلتون، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، می‌گوید ترامپ خواهان «نشستی موفقیت‌آمیز» است تا توانایی خود را در مدیریت رابطه با شی نشان دهد.

محورهای مذاکرات

مقام‌های آمریکایی انتظار ندارند کنترل‌های صادراتی در جریان این سفر، موضوع مذاکره با پکن باشد. با این حال، فشار سیاسی در واشنگتن ممکن است محاسبات را تغییر دهد. سینگلتون معتقد است این پرونده می‌تواند موضع مشترکی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را تقویت کند که خواهان محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی است.

مکس هستینگز، نویسنده، در مقاله‌ای تحلیلی که خبرگزاری «بلومبرگ» منتشر کرده است، درباره شکنندگی حمایت آمریکا از جزیره تایوان هشدار می‌دهد؛ جزیره‌ای که پکن آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. وی معتقد است پیام‌های متناقض ترامپ ممکن است پکن را به آزمودن حدود تعهد آمریکا ترغیب کند.

نویسنده به اظهارات ترامپ درباره فروش تسلیحات به تایوان اشاره می‌کند که آن را «برگ چانه‌زنی خوبی» در تعامل با چین توصیف کرده بود.

به گفته هستینگز، اهمیت تایوان از جایگاه آن در صنعت فلزات نادر ناشی می‌شود. شرکت تایوانی «تی‌اس‌ام‌سی» بخش عمده تراشه‌های پیشرفته‌ای را تولید می‌کند که انویدیا و دیگر شرکت‌های آمریکایی طراحی می‌کنند.

نویسنده به برآوردهای بلومبرگ استناد می‌کند که بر اساس آن‌ها، ناتوانی در دسترسی به تراشه‌های تایوانی می‌تواند طی یک سال، تولید ناخالص داخلی آمریکا را بیش از ۳ درصد کاهش دهد و تولید جهانی تجهیزات الکترونیکی پیشرفته را حدود ۶۰ درصد پایین بیاورد.

به این ترتیب، واشنگتن برای تحقق جاه‌طلبی‌های خود در زمینه برتری در حوزه هوش مصنوعی به این جزیره وابسته است؛ در حالی که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا تردیدهایی را در مورد آمادگی واشنگتن برای دفاع از تایوان ایجاد کرده است.

از سوی دیگر هستینگز هشدار می‌دهد که چین رزمایش‌های دریایی خود را گسترش داده و توانایی‌اش برای به محاصره درآوردن تایوان از طریق محاصره دریایی و حملات سایبری را به نمایش گذاشته است. این در حالی است که آمریکا با محدودیت‌های نظامی متعددی؛ از جمله کاهش ذخایر موشکی و انتقال بخش بزرگی از توان دریایی این کشور به خاورمیانه مواجه است.

نشستی نمادین با اهداف دشوار

بر اساس گزارش مجله «نیوزویک»، ترامپ می‌خواهد پس از پایان پیمان «نیو استارت» برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای در فوریه ۲۰۲۶، مذاکراتی را درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای آغاز کند. این پیمان آخرین توافقی بود که زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را محدود می‌کرد.

ترامپ پیش‌تر پیشنهاد مسکو برای تمدید یک‌ساله این پیمان را رد کرده و خواستار توافق جدیدی شده بود که چین را نیز شامل شود. با این حال، آمریکا و روسیه هر کدام بیش از ۵ هزار کلاهک هسته‌ای در اختیار دارند، در حالی که بر اساس برآوردهای آمریکا، شمار کلاهک‌های هسته‌ای چین بیش از ۶۰۰ فروند است. پکن نیز علاقه‌ای به پیوستن به یک توافق سه‌جانبه برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای نشان نمی‌دهد.

موضوع جنگ ایران در رأس مذاکرات

انتظار می‌رود ترامپ موضوع جنگ علیه ایران را نیز مطرح کند؛ چرا که مسکو و پکن با تهران روابطی دارند. با این حال، مقام‌های آمریکایی انتظار ندارند در این زمینه پیشرفتی حاصل شود.

بر اساس گزارش نیوزویک، اوکراین در دستور کار این نشست قرار نخواهد داشت و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، نیز به آن دعوت نشده است؛ این در حالی است که هرگونه تفاهم میان سه قدرت ممکن است بر آینده اوکراین تأثیر بگذارد. زلنسکی نگرانی خود را از احتمال بررسی مسائل مربوط به اوکراین در غیاب نمایندگان کی‌یف ابراز کرده است.

انتظار می‌رود ترامپ در دیدار دوجانبه با شی، موضوع کندی اجرای توافق تجاری را به‌ ویژه در مورد محموله‌های مواد معدنی کمیاب مطرح کند که واشنگتن معتقد است چین سرعت و حجم آن‌ها را به میزان مورد انتظار افزایش نداده است.

ترامپ دستاورد ملموسی از نشست نخواهد داشت

الجزیره در پایان تصریح می کند که از این رو، شاید روشن‌ترین دستاورد ترامپ از این نشست، تصویر سیاسی این نشست باشد، نه توافق‌های ملموس. او با دیدار با شی و پوتین به دنبال آن است که خود را رهبری نشان دهد که قادر است قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان را گرد هم آورد، با این وجود پکن می‌تواند از تمایل ترامپ به موفقیت برای تثبیت آرامش در روابط تجاری بهره ببرد، بی‌آنکه در حوزه فناوری یا مسئله تایوان امتیازی بدهد. پوتین نیز در شرایطی وارد این نشست می‌شود که اوکراین از دستور کار سه‌جانبه آن کنار گذاشته شده است.