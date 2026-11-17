جوان آنلاین: برآورد شرکت ریموند جیمز حاکی از آن است که اختلال پروازی در آمریکا ممکن است بیش از یک میلیارد دلار به شرکت های هواپیمایی خسارت وارد کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، امریکن ایرلاینز با زیان احتمالی ۳۵۴ میلیون دلار، بیشترین خسارت مالی را در میان ۹ شرکت هواپیمایی آمریکایی و کانادایی متحمل می شود.

شرکت هواپیمایی دلتا با ۲۴۴ میلیون دلار و یونایتد با ۲۲۹ میلیون دلار در رتبه های بعدی این برآورد قرار دارند. از روز جمعه تا صبح دوشنبه نزدیک به ۱۹ هزار و ۴۰۰ پرواز ورودی و خروجی آمریکا لغو شد. این رقم معادل حدود ۱۸ درصد پروازهای برنامه ریزی شده به شمار می رود.

بر اساس داده‌های وب ‌سایت هوانوردی فلایت‌ اویر روز یکشنبه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ پرواز در سراسر آمریکا لغو و ۹ هزار و ۴۰۰ پرواز دیگر با تأخیر انجام شد. این اختلالات در ادامه بحران روز شنبه رخ داد که طی آن شرکت‌های هواپیمایی نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ پرواز را لغو کردند و بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ پرواز نیز با تأخیر مواجه شد.