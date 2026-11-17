سخنگوی قوه قضائیه از تعیین تکلیف ۱۳۰ پرونده کثیرالشاکی در کشور خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با پیگیری ویژه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی به نتیجه رسیده‌اند.

جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵) در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران در تاریخ پرافتخار خود هیچ‌گاه از کتاب جدا نبوده است، افزود: ایرانیان از تبار کتاب بوده و هستند و در عرصه کتاب، کتابت، کتاب‌آرایی، کتاب‌نویسی و ترویج آن افتخارآفرینی کرده‌اند. ایرانیان همواره در مسیر گسترش دانش گام برداشته و از استوانه‌های دانش در تمدن بشری بوده‌اند.

وی افزود: پس از ظهور اسلام، دینی که به‌شدت دانش‌پایه است و با عترت، تعقل و تفکر پیوند دارد، جایگاه علم و دانش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ در این دین، تفکر و تعقل عبادت است و قلم و بیان از جایگاهی مقدس برخوردارند.

کاظمی با اشاره به جایگاه کلمه در ادبیات قرآنی بیان کرد: در نگاه قرآنی، تکوین و تشریع بر پایه کلمه استوار است؛ خداوند، پیامبران، دین و تمام خلقت با مفهوم کلمه پیوند دارند. از این رو، قلم در چنین دینی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه آفرینش و انتقال دانش با قلم معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اسلام انحصار دانش را در هم شکست و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش علم فراهم کرد، ادامه داد: پس از ظهور اسلام، شاهد شکل‌گیری موجی از دانشمندان و اندیشمندان در جهان اسلام بودیم که ایرانیان سهم بسیار بزرگی در آن داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شماری از چهره‌های برجسته علمی و ادبی ایران و جهان اسلام تصریح کرد: ابن‌مقفع، که از او به‌عنوان پدر جنبش و نهضت ادب یاد می‌شود، راغب اصفهانی، شاعران بزرگ و اندیشمندان نامدار، بخشی از این گنجینه ارزشمند هستند. مسلمانان در حوزه‌های مختلف علمی سهم بزرگی در دانش جهان داشته‌اند.

وس ادامه داد: بر اساس گزارشی که مشاهده کردم، ایران در آموزش ناخالص جزو ۱۵ کشور نخست جهان است و بیش از ۹۸ درصد کودکان کشور دوره ابتدایی را سپری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مخالفت دشمنان با پیشرفت علم در کشور گفت: این دانش و پیشرفت‌ها از جمله موضوعاتی است که موجب ناراحتی و بی‌صبری دشمنان کشور شده است. در جنگ‌های تحمیلی نیز شاهد بودیم که چه میزان نسبت به دانشمندان، دانش‌آموزان، معلمان و اهل علم کشور بغض وجود دارد و نسبت به پیشرفت ایران اسلامی حسادت و ممانعت صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به دانش‌آموزان و کودکانی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، اظهار کرد: اگر پرونده تک‌تک دانش‌آموزان و کودکانی را که شهید شدند مطالعه کنید، می‌بینید هرکدام از آن‌ها ستاره‌ای درخشان بودند.

وی در ادامه با یاد خاطره ای از زندگی یکی از دانشمندان شهید خاطرنشان کرد: خاطرات این دانشمند آمده است که او سه فرزند، دو دختر و یک پسر داشت و با وجود اینکه حقوق زیادی دریافت نمی‌کرد، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید کتاب برای فرزندانش می‌کرد و زمانی که پدربزرگ بچه‌ها پیشنهاد کرد بخشی از هزینه خرید کتاب را تقبل کند، این دانشمند نپذیرفت و گفته بود که این کار را وظیفه‌ای مقدس برای خود می‌داند و کتاب‌خواندن فرزندانش برای او افتخار است؛ حتی دوست دارد برای فراهم‌کردن زمینه مطالعه فرزندانش سختی بکشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه به ریاست رئیس دستگاه قضا گفت: در این جلسه، رئیس قوه قضائیه درباره انجام اقدامات متنوع در حوزه کتاب، مسائل فرهنگی و دانشی دستوراتی صادر کرد.

وی افزود: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضائیه این بود که معاون اول دستگاه قضا به مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی مؤلفان و ناشران ورود کند. همچنین بر توجه به مسائل ماهوی از منظر حقوق و آزادی‌ها تأکید شد؛ به این معنا که اگر کتابی باید منتشر شود، امکان انتشار آن فراهم باشد و در مقابل، اگر کتابی با ارزش‌های بنیادین مغایرت دارد، دقت لازم در فرایند ممیزی صورت بگیرد.

۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن کریم شده‌اند

وی با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها از اقدامات فرهنگی این سازمان در حوزه اصلاح و بازپروری زندانیان گفت: در این جلسه، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، طرح‌ها، برنامه‌ها، پویش‌ها و محافل مختلفی که در زندان‌ها برای آشنایی زندانیان با مفاهیم و آموزه‌های دین اسلام، به‌ویژه قرآن کریم برگزار می‌شود، ارائه شد و در سال جاری ۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن کریم شده‌اند و ۵ هزار و ۶۳۳ نفر نیز حافظ یک تا ۳۰ جزء قرآن هستند. همچنین پنج نفر از زندانیان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و قرآنی در زندان‌ها افزود: اقدامات گسترده‌ای با همکاری حوزه علمیه قم و سایر مراکز علمی در زمینه آموزش قرآن و ارتقای سطح دانش زندانیان در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر موضوع حفظ قرآن کریم گفت: رئیس قوه قضائیه تأکید کردند که با توجه به تأکیدات امام شهید ما، حفظ قرآن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در عفو زندانیان قرار بگیرد.

وی افزود: در موارد متعددی، حفظ قرآن به‌عنوان یکی از اسباب عفو مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. این مسیر می‌تواند فرصت مناسبی برای زندانیان باشد تا با بازگشت به کتاب نورانی قرآن، زمینه اصلاح و بازپروری خود را فراهم کنند و در همین راستا، دستوراتی خطاب به دادستان‌ها و رؤسای زندان‌های سراسر کشور صادر شد تا ضمن توسعه این اقدامات، موارد شایسته را نیز مورد توجه و پیگیری قرار دهند.

وی با اشاره به موضوع سوم مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و ارتقای آگاهی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه برنامه‌های کتاب‌خوانی در قوه قضائیه و پیوند مطالعات با مسائل حقوقی و قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر نقش سواد حقوقی در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌ها اظهار کرد: ارتقای سواد حقوقی در جامعه می‌تواند به پیشگیری کمک کند. اخبار متعددی که معمولاً در این نشست‌ها اعلام می‌کنیم، نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، قربانیان از سواد حقوقی لازم برخوردار نبوده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز باید همواره در مسیر ارتقای علمی حرکت کنند تا بتوانند با مسائل روز همراه باشند و آرای شایسته صادر کنند.

کاظمی با اشاره به جایگاه علمی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، فیلسوف و اندیشمند برجسته اسلامی، گفت: علامه طباطبایی از چهره‌های برجسته علمی قرن اخیر بودند و شخصیت‌های علمی بزرگی را پرورش دادند که منشأ آثار و برکات فراوانی شدند.

وی با اشاره به شاگردان برجسته این عالم دینی افزود: آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله بهشتی، از بنیان‌گذاران قوه قضائیه، هر دو از درس‌آموختگان مکتب ایشان بودند. علامه طباطبایی همواره بر نقش اخلاص در تعالی انسان تأکید داشتند.

وی با اشاره به فعالیت علمی و حوزوی این مرجع تقلید گفت: آیت‌الله وحید خراسانی نزدیک به پنج دهه درس خارج فقه و اصول برگزار کردند که از پربارترین و پرمخاطب‌ترین درس‌های حوزه علمیه بود. بی‌تردید نام، یاد و آثار علمی ایشان همواره مسیر رهروان علم را روشن خواهد کرد.

تعیین تکلیف ۱۳۰ پرونده کثیرالشاکی

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: این پرونده‌ها معمولاً چالش‌های متعددی در جامعه ایجاد می‌کنند و طولانی‌شدن روند رسیدگی به آن‌ها می‌تواند موجب فرسایش اعتماد عمومی شود.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده‌اند اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها انجام شود. در همین راستا، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و سال گذشته نیز دستورالعمل ویژه‌ای در این زمینه از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل کارگروه‌های استانی و گروهی در معاونت اول دستگاه قضا برای پیگیری این پرونده‌ها اظهار کرد: در مجموع، ۱۳۰ پرونده برای نظارت و پیگیری ستادی تجمیع شد و گروه‌های کارشناسی با انجام بررسی‌های مختلف، روند رسیدگی و تعیین تکلیف هر پرونده را به‌صورت ویژه دنبال کردند و این پرونده‌ها به دلایل و عوامل متعددی شکل گرفته بودند و بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های ویژه برای هرکدام انجام شد. در حال حاضر، این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بخش قابل توجهی از آن‌ها به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده گفت: رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌هایی که همچنان در دادگستری‌ها باقی مانده‌اند، تأکید کردند.