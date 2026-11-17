جوان آنلاین: هفته پنجم لیگ برتر والیبال چهارشنبه، ۲۷ آبان‌ با برگزاری هفت دیدار در شهرهای گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پیکان تهران که با چهار پیروزی و ۱۰ امتیاز صدرنشین گروه دوم است، در سالن پیکان‌شهر میزبان مس رفسنجان خواهد بود. شاگردان پیمان اکبری در پیکان هفته گذشته شهروند قزوین را شکست دادند و برای حفظ صدرنشینی به دنبال کسب پنجمین پیروزی هستند.

شهرداری ارومیه نیز در سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر که به "آشیانه درناها" معروف است، میزبان طبیعت اسلامشهر خواهد بود. دو تیم از مدعیان بالای جدول این گروه محسوب می‌شوند که برای کسب سه امتیاز این مسابقه رقابت حساسی دارند. شهرداری و طبیعت هر دو سه برد در کارنامه دارند و به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. برنده این دیدار رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد.

شهداب یزد که هفته گذشته مقابل طبیعت اسلامشهر شکست خورد و بدون هیچ امتیازی در رتبه هشتم این گروه قرار دارد، میزبان صنعتگران امید است و برای کسب اولین برد خود به میدان می‌رود.

دیدار مهرگان مازندران و فولاد سیرجان ایرانیان از گروه اول به دلیل حضور فولاد در لیگ آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شد.

برنامه هفته پنجم لیگ به شرح زیر است:

گروه اول:

پاس گرگان - چادرملو اردکان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

رازین پلیمر - فولاد مبارکه سپاهان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان - استقلال مشهد

ایزدشهر، سالن شهدا، ساعت ۱۶

گروه دوم:

شهداب یزد - صنعتگران امید

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه - طبیعت اسلامشهر

ارومیه، سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر، ساعت ۱۸

پیکان تهران - مس رفسنجان

تهران، سالن پیکان‌شهر، ساعت ۱۶

شهروند قزوین - مس سونگون تبریز

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶