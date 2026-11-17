نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت خواستار عقب‌نشینی فوری نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک سوریه و توقف حملات این رژیم شدند. آمریکا نیز ضمن حمایت از مذاکرات دمشق و تل‌آویو، بر کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: در نشست شورای امنیت درباره سوریه، چین و روسیه خواستار خروج فوری نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک این کشور و احترام به توافق توقف درگیری سال ۱۹۷۴ شدند. نماینده سوریه نیز ادامه حملات این رژیم را مانعی برای ثبات دانست. آمریکا از پیشرفت‌های سیاسی و امنیتی، از جمله ادغام نیروهای قسد در نهادهای دولتی، استقبال کرد و خواستار خویشتن‌داری دو طرف و ادامه مذاکرات شد. معاون فرستاده سازمان ملل هم درباره پیامدهای نقض حاکمیت سوریه بر غیرنظامیان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سایت عربی۲۱ در گزارشی نوشت، نماینده دائم چین در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت درباره سوریه گفت: ما از پیشرفت حاصل شده درباره ادغام مناطق شمال شرق سوریه و تشکیل پارلمان انتقالی استقبال می‌کنیم و از دولت انتقالی می‌خواهیم روند سیاسی را ادامه بدهد که حقوق تمام گروه‌ها را تضمین کند.

وی از رژیم صهیونیستی خواست فورا از خاک سوریه عقب نشینی کرده و به توافق توقف درگیری سال ۱۹۷۴ احترام بگذارد.

ابراهیم العلبی، سفیر سوریه در سازمان ملل نیز خواهان پایان حملات رژیم صهیونیستی در خاک سوریه شد و تأکید کرد که ادامه این حملات تلاش‌ها برای تحقق ثبات در سوریه را برهم می‌زند.

وی تأکید کرد دمشق در دوره اخیر روابط خود را با کشورهای همجوار تقویت کرده و پروازها از سوریه به شهرهای اروپایی و مسکو ازسرگرفته شده است.

نماینده روسیه در سازمان ملل نیز از رژیم صهیونیستی خواست فورا نیروهایش را از مناطقی که در سوریه اشغال کرده، خارج کند و به اقدامات نظامی در این کشور پایان دهد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز رژیم صهیونیستی و سوریه را به خویشتن‌داری و تلاش برای کاهش تنش دعوت و حمایت خود را از مذاکرات میان دو طرف برای رسیدن به راهکارهای مسالمت آمیز اعلام کرد.

آمریکا از پیشرفت حاصل شده در پرونده‌های سیاسی، انسانی و امنیتی در سوریه از جمله ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در موسسات دولتی سوریه قدردانی کرد.

کلاودیو کوردونی، معاون فرستاده سازمان ملل هم تأکید کرد که نقض حاکمیت سوریه توسط رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

وی نسبت به پیامدهای این تجاوزات بر غیرنظامیان هشدار داد و خواهان توقف نقض توافق ۱۹۷۴ شد.