جوان آنلاین: دنیس سایلور قاضی فدرال آمریکا قوانین جدید صادره از سوی دولت ترامپ مبنی بر اعمال محدودیت های بیشتر علیه روادید دانشجویان و خبرنگاران خارجی را باطل و اعلام کرد که این اقدامات خودسرانه و تحت تأثیر سلایق شخصی است.

به گزارش مهر، وی حین بررسی دعوی قضایی ائتلاف سندیکای دانشگاه ها و خبرنگاران علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا اضافه کرد که چنین قوانینی سوء استفاده از قدرت و ضد قوانین به شمار می رود.

این قاضی آمریکایی تصریح کرد که وزارت امنیت داخلی به دنبال مانع تراشی در مسیر فرصت های آموزشی دانشجویان خارجی در آمریکا است. این قوانین می تواند مانع ورود دانشجویان به دوره های تحصیلی طولانی و دریافت مدارک علمی مشترک و تغییر رشته تخصصی آنها شود.

بر اساس قوانین مذکور اتباع خارجی با روادید تحصیلی حداکثر تا چهار سال می توانند در آمریکا باقی بمانند و بعد از آن باید مجددا درخواست دهند. این مدت زمان که پیشتر برای خبرنگاران خارجی ۵ سال بود به ۲۴۰ روز کاهش یافت.