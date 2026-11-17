جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با اشاره به نشست سه‌جانبه سران روسیه، آمریکا و چین در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) اعلام کرد بعید است موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در این نشست مطرح شود.

وی گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ممکن است در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا موضوع اجرای مأموریت بشردوستانه در شهر کنستانتینوفکا در شرق اوکراین را بررسی کند.

پسکوف افزود: مسکو تاکنون هیچ اظهارنظری از سوی کی‌یف درباره آمادگی اوکراین برای مشارکت در اجرای این مأموریت دریافت نکرده است.

سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه گفت: وضعیت کنونی نشان داده است که استفاده از اقتصاد به‌عنوان سلاح در روابط بین‌الملل کارآمد نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، مواضع کشورهای اروپایی درباره روند حل‌وفصل بحران اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و گفت رهبران اروپا در تلاش‌اند برای خود در این روند نقشی پیدا کنند، اما موضع آنها با رویکرد صلح‌طلبانه فاصله دارد.

پسکوف افزود اروپا به‌دلیل تمایل آشکار خود به «شکست راهبردی روسیه» نمی‌تواند مدعی ایفای نقشی مهم در روند حل‌وفصل بحران اوکراین باشد.

قرار است نشست سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس آپک در شهر شنژن چین برگزار شود. بر اساس اعلام کرملین، این نشست برای ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده و دیدار دوجانبه پوتین و ترامپ نیز به‌طور جداگانه در حال هماهنگی است.