وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان ایرانی در شرایط جنگی و زیر بمباران دشمن توانستند مسیر علمی خود را ادامه دهند و افتخارآفرینی کنند.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، روز سه شنبه در آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد علمی جهانی با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان ایرانی اظهار کرد: این دانش‌آموزان با همت، اراده، ایمان و عزم راسخ خود توانستند افتخارات ارزشمندی برای کشور رقم بزنند و خانواده‌های آنان نیز با حمایت و همراهی خود در شکل‌گیری این موفقیت‌ها نقش مهمی داشته‌اند.

به گزارش مهر، وزیر آموزش‌ و پرورش از تلاش‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان و مجموعه مدیریتی آن قدردانی کرد و گفت: مجموعه باشگاه دانش‌پژوهان جوان با تلاش شبانه‌روزی، علاقه‌مندی و برخورداری از یک تیم علمی بزرگ و توانمند، زمینه حمایت و پرورش استعدادهای برتر دانش‌آموزی را فراهم کرده است.

کاظمی با اشاره به نقش مجموعه‌های علمی و اجرایی در موفقیت دانش‌آموزان افزود: آنچه امروز در عرصه المپیادهای علمی مشاهده می‌کنیم، حاصل تلاش یک مجموعه هماهنگ از مدیران، کارشناسان، مربیان و فعالان علمی است که با وجود دشواری‌ها، برای پیشرفت دانش‌آموزان و ارتقای جایگاه علمی کشور تلاش می‌کنند.

وی از حمایت‌های مسئولان دولت و سایر نهادهای مرتبط با نظام تعلیم و تربیت به نقش معاون اول رئیس‌جمهور در پیگیری مسائل دانش‌آموزان نخبه اشاره کرد و گفت: حمایت‌های صورت‌گرفته از دانش‌آموزان و همراهی مسئولان در این مسیر، زمینه‌ساز تحقق بخشی از اهداف نظام تعلیم و تربیت بوده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت از المپیادهای علمی، خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا در زمینه پشتیبانی از دانش‌آموزان المپیادی و تسهیل شرایط حضور آنان در رقابت‌های بین‌المللی، اهمیت زیادی داشته است.

کاظمی به اعزام دانش‌آموزان المپیاد زمین و جغرافیا اشاره کرد و گفت: در مقطعی، هم‌زمانی زمان اعزام این دانش‌آموزان با برگزاری کنکور، موجب نگرانی و تردید آنان شده بود چراکه دانش‌آموزان باید میان حضور در رقابت‌های بین‌المللی و شرایط مرتبط با کنکور تصمیم‌گیری می‌کردند اما با این حال، حمایت‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رفع این موانع و پشتیبانی از دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته است.

وزیر آموزش‌ و پرورش با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش گفت: محصول سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش ممکن است ۱۲ سال دیگر به‌طور کامل نمایان شود؛ چراکه نظام تعلیم و تربیت برای به ثمر نشستن برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ های خود به زمان نیاز دارد.

کاظمی افزود: با این حال نیز آثار این توجه و سرمایه‌گذاری را همین امروز نیز در موفقیت دانش‌آموزان مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم نتایج آن را در عرصه‌های علمی و بین‌المللی ببینیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار دانش‌آموزان برای حضور در رقابت‌های جهانی تصریح کرد: این دانش‌آموزان در شرایط تحریم‌های سخت، محدودیت‌های بین‌المللی، دشواری‌های مربوط به صدور روادید و نگرانی‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای توانستند افتخارات ارزشمندی برای کشور کسب کنند.

وزیر آموزش‌ و پرورش ادامه داد: دانش‌آموزان ایرانی حتی در شرایط جنگی و زیر بمباران دشمن نیز توانستند مسیر علمی خود را ادامه دهند و افتخارآفرینی کنند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت، اراده و توانمندی نسل جوان کشور است.

حرکت ایران از مدال‌آوری به سمت مرجعیت علمی

کاظمی گفت: امروز شرایط نسبت به گذشته متفاوت شده است اگر در گذشته تلاش می‌کردیم در المپیادهای علمی جهانی حضور پیدا کنیم و در این رقابت‌ها به موفقیت برسیم، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بنیان‌گذاری و طراحی المپیادهای علمی در سطح جهانی را نیز دنبال می‌کنیم.

وی افزود: دو المپیاد علمی نوظهور جهانی طراحی شده و دو المپیاد دیگر نیز قرار است به این مجموعه اضافه شود. این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور و نقش‌آفرینی ایران در توسعه رقابت‌های علمی بین‌المللی است.

وزیر آموزش‌ و پرورش تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران تنها به دنبال حضور در عرصه‌های علمی جهان نیست، بلکه تلاش می‌کند در شکل‌دهی به این عرصه‌ها نیز نقش داشته باشد.

کاظمی رفتار فرهنگی و هویت ملی دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را یکی دیگر از دستاوردهای مهم این نسل دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم‌تر از قهرمانی‌ها و مدال‌آوری‌های دانش‌آموزان، رفتارهای فرهنگی و هویتی آنان در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی افزود: دانش‌آموزان ایرانی در این رقابت‌ها علاوه بر نمایش توان علمی خود، نماد و نمونه‌ای از فرهنگ، هویت و شخصیت ملت ایران را در جایگاه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

وزیر آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه این ویژگی‌ها باید در ارزیابی موفقیت‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد، گفت: افتخارآفرینی علمی زمانی ارزشمندتر می‌شود که با هویت ملی، مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق به کشور همراه باشد.

نگاه دانش‌آموزان به موفقیت تغییر کرده است

کاظمی با اشاره به دیدگاه‌های دانش‌آموزان، سطح رشد فکری و علمی آنان را قابل توجه عنوان کرد و گفت: آنچه امروز در صحبت‌های دانش‌آموزان شنیدیم، نشان می‌دهد که نگاه آنان به موفقیت تغییر کرده و دیگر صرفاً به کسب مدال و عنوان قهرمانی محدود نیست.

وی ادامه داد: این دانش‌آموزان امروز درباره مسائل بزرگ‌تری فکر می‌کنند و دغدغه‌هایی همچون توسعه کشور، پیشرفت علمی، آینده ایران و نقش خود در ساختن این آینده را مطرح می‌کنند.

وزیر آموزش‌ و پرورش اهمیت پیوند میان توان علمی و عرق ملی دانش‌آموزان تصریح کرد: این رشد فکری، نگاه مسئولانه و عشق به کشور برای ما بسیار ارزشمند است و حتی می‌توان گفت ارزش آن از بسیاری از مدال‌های طلایی که دانش‌آموزان کسب می‌کنند، بیشتر است.

وی این ویژگی را از نتایج توجه به تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت تداوم حمایت‌ها از نسل جوان و استعدادهای برتر تأکید کرد.

وزیر آموزش‌ و پرورش در پایان با قدردانی از حمایت‌های رهبر انقلاب از نظام تعلیم و تربیت و همچنین پشتیبانی رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی کشور، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان بیش از گذشته فراهم شود.

کاظمی با اشاره به نام‌گذاری مجموعه «باشگاه آینده‌ساز ایران» اظهار کرد: آنچه امروز در موفقیت‌های دانش‌آموزان مشاهده می‌شود، نتیجه توجه به آینده کشور و سرمایه‌گذاری بر روی نسل جوان است.

وی گفت: مسیر پیشرفت علمی دانش‌آموزان ایرانی با حمایت و برنامه‌ریزی مستمر ادامه پیدا کند و نسل آینده کشور بتواند در عرصه‌های علمی و بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای به دست آورد.