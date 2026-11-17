جوان آنلاین: جلال ملکی گفت: ساعت ۹:۳۰ صبح سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان در حال ساخت واقع در بزرگراه شهید همت، مسیر غرب، پیش از بزرگراه آزادگان، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که در پی آن، سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد آتش‌سوزی در پشت‌بام یک ساختمان سه‌طبقه در حال ساخت رخ داده است. در این ساختمان، طبقات اول و دوم همچنان در مرحله ساخت‌وساز قرار داشتند و عملیات تکمیل طبقه سوم و پشت‌بام نیز تقریباً به مراحل پایانی رسیده بود.

ملکی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد دو مخزن گازوئیل، با ظرفیت مجموع حدود ۵ هزار لیتر، در پشت‌بام ساختمان دچار آتش‌سوزی شده‌اند. حریق موجب انتشار حجم زیادی دود به آسمان شده و به برخی از تجهیزات و مصالح ساختمانی موجود در پشت‌بام نیز سرایت کرده بود. آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با استفاده از آب و کف، موفق شدند آتش را در مدت کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: ساختمان محل حادثه در مجاورت یک مرکز درمانی قرار داشت، اما این آتش‌سوزی هیچ ارتباطی با مرکز درمانی نداشت و به آن سرایت نکرد. همچنین فعالیت و روند ارائه خدمات در این مرکز درمانی بدون هیچ‌گونه اختلالی ادامه داشت. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی در پی نداشت و با پایان عملیات، آتش‌نشانان در آستانه ترک محل حادثه بودند.