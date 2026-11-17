روابط عمومی ارتش پاکستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تداوم تعاملات، تقویت اعتماد متقابل و هماهنگی نزدیک میان تهران و اسلام‌آباد برای ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: یک هیات عالی‌رتبه ایرانی به ریاست آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (دوشنبه) در راولپندی با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده کل ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار با اشاره به روابط برادرانه دو کشور، بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها و تعاملات دوجانبه و تقویت هماهنگی میان تهران و اسلام‌آباد در راستای کمک به صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

در جریان این دیدار، موضوعات مورد علاقه طرفین، اوضاع امنیتی منطقه و تحولات ژئوپلیتیک جاری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

دو طرف همچنین در خصوص بررسی راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک، تبادل نظر کردند.

فیلد مارشال عاصم منیر بر اهمیت تداوم تعاملات، اعتماد متقابل و هماهنگی نزدیک میان دو کشور برادر ایران و پاکستان، به منظور ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن قدردانی از نقش سازنده پاکستان در پیشبرد صلح و ثبات در منطقه، بر تمایل کشورش برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تأکید کرد.

در این دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز حضور داشت.