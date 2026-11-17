وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت نوشت: این جشنواره باید مجالی برای تأملی عمیق در احوال امروز ایران و بازشناسی ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی مقاومت باشد.

جوان آنلاین: سیدعباس صالحی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت پیام داد.

به گزارش ایرنا، در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «ایران امروز، فصلی دشوار و سرنوشت‌ساز از تاریخ خویش را از سر می‌گذراند؛ روزگاری که مقاومت، دیگر تنها یادآور حماسه‌های تاریخی یا مفهومی در سپهر اندیشه و سیاست نیست، بلکه به سلوک و رویه زندگی مردمان این سرزمین بدل شده است. مقاومتی که جلوه‌های آن را می‌توان در شکیبایی خانواده‌ها، پایداری در برابر دشواری‌ها، پاسداشت امید و اراده ملتی بازشناخت که با همه رنج‌ها و فقدان‌ها، از ساختن فردای خویش دست نکشیده است.

تجربه تلخ و در عین‌حال غرورآفرین جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، داغ شهادت رهبر انقلاب و جان‌باختن زنان، مردان و کودکان بی‌گناه این سرزمین، زخم‌هایی عمیق بر جان و حافظه جمعی ایرانیان نشانده است. با این همه، در متن این مصائب، حقیقتی دیگر نیز آشکار شده است؛ آنکه مقاومت، با همه وجوه انسانی و اجتماعی خود، در تار و پود حیات امروز ایران حضور دارد و هنر، به اعتبار رسالت تاریخی و فرهنگی خویش، نمی‌تواند از روایت این حقیقت برکنار بماند.

از این منظر، بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، واجد شأن و مسئولیتی فراتر از برگزاری یک رویداد هنری است. آنچه بر اهمیت این جشنواره می‌افزاید، هم‌زمانی آن با روزگاری است که موضوع مقاومت، از عرصه بازنمایی تاریخی به متن تجربه زیسته مردم راه یافته است. ازاین‌رو، روا نیست چنین رویدادی در حصار مناسبت‌های تقویمی، تشریفات مرسوم یا بازآفرینی صورت‌های مألوف محدود بماند. این جشنواره باید مجالی برای تأملی عمیق در احوال امروز ایران و بازشناسی ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی مقاومت باشد.

بر این باورم که پاسداشت مقاومت مردم ایران، مستلزم اهتمامی درخور به منزلت هنر و حرمت تجربه‌های انسانی آنان است. از همین رو، شایسته است جشنواره تئاتر مقاومت، با گشودن افق‌های تازه به روی هنرمندان، به‌ویژه نسل جوان و با توجهی جدی به کیفیت آثار و گستره مخاطبان، از برگزاری صرف یک رویداد فراتر رود و سهمی ماندگار در حافظه فرهنگی این سرزمین بر جای گذارد.

ایران عزیز ما، با همه زخم‌هایی که بر جان دارد، همچنان به زندگی و آینده امید بسته است؛ و چه روایتی از مقاومت، والاتر از این پایداری در امید و زندگی.»

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.