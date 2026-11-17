یکی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن مخالفت با همسویی بغداد با سیاست‌های واشنگتن گفت: عراق باید مخالفت قاطع خود را با هر فشار یا دیکته خارجی با هدف سوق داده شدن به محورهای منطقه‌ای اعلام کند.

جوان آنلاین: «محمد ابوالعیس» نماینده پارلمان عراق بر مخالفت قاطع با فشارهای خارجی با هدف درگیر کردن عراق در پرونده اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و افزود: سیاست خارجی عراق باید مبتنی بر منافع عالی کشور و اصل توازن و حسن همجواری باشد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: عراق به شکل قاطع بر مخالفت با هر فشار یا دیکته خارجی با هدف کشیده شدن به محورهای منطقه‌ای یا سوق یافتن به سمت تحمیل تحریم‌های اقتصادی یا سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد.

ابوالعیس تصریح کرد: این اقدامات در راستای ثبات منطقه نیست و به منافع مشترک میان دو ملت همسایه آسیب می زند. پیوندهای تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی عراق و ایران، اتخاذ سیاستی متعادل از سوی بغداد مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی به دور از درگیری‌های بین‌المللی را ضروری می سازد.

وی تاکید کرد: دولت و پارلمان موظفند به تصمیم‌گیری ملی مستقل متعهد باشند و تسلیم هیچ فشاری با هدف آسیب رساندن به روابط عراق با کشورهای همسایه نشوند.

گفتنی است که اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تحرکات و اعمال فشار آمریکا علیه بغداد ضمن یادآوری پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی، فرهنگی و مردمی میان دو ملت ایران و عراق و با ارج نهادن به روابط برادرانه و حسن همجواری دو کشور، محدودیت‌های تحمیلی در مسیر تردد هواپیمایی بین ایران-عراق را خلاف مصالح و منافع مشترک دو کشور دانست.