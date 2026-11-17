یک کارشناس امور مسجدالاقصی با اشاره به تحرکات اشغالگران صهیونیستی برای افزایش حضور در مسجدالاقصی به منظور انجام مراسم یهودی، گفت: هدف اشغالگران تثبیت حضور دائمی خود در این مسجد است و روند یورش‌ها دیگر مقطعی نیست و تشدید شده است.

جوان آنلاین: «علی ابراهیم»، کارشناس امور مسجدالاقصی، با توجه به تلاش‌های مداوم اشغالگران برای سیطره بر مسجدالاقصی و تبدیل حضور دائمی خود در این مکان، نسبت به خطرات این وضعیت هشدار داد.

وی افزود: این کار از طریق یورش‌های تقریباً روزانه شهرک نشینیان به مسجد الاقصی، تشدید تجاوز و اجرای علنی مراسم یهودی در صحن های آن، در کنار هدف قرار دادن هدفمند مسلمانان انجام می‌شود.

ابراهیم با اشاره به حضور ۴۶۱ شهرک نشین در دهم نوامبر (۱۹ آبان) در مسجدالاقصی بیان کرد: این حملات دیگر مقطعی یا مرتبط با دوره‌های خاص مانند اعیاد یهودی، نیست بلکه به یک روند فزاینده تبدیل شده‌ که مسجد و ساکنان آن را هدف قرار می‌دهد و هدف از آن تغییر هویت و ساختار جمعیتی و مکانی آن است.

وی با اشاره به یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی برای اجرای آیین‌های یهودی در صحن‌های شرقی مسجد به ویژه در نزدیکی باب الرحمه، گفت: همزمان با این یورش ها، محدودیت‌های امنیتی شدیدی اعمال می شود و فلسطینیان از صحن مسجد بیرون رانده می شوندتا صحن‌های مسجد خالی شود.

این کارشناس امور مسجدالاقصی در ادامه به تشدید اقدامات امنیتی و محدودیت های اعمال شده علیه فلسطینیان در ورودی های مسجدالاقصی و مسیرهای منتهی به این مکان مقدس اشاره و اعلام کرد: این تحرکات با هماهنگی سرویس های امنیتی و سیاسی و سازمان های افراطی رژیم صهیونیستی انجام می شود و هدف از آن اعمال حاکمیت کامل این رژیم بر مسجد الاقصی است.

وی با اشاره به احتمال تشدید تحرکات در دسامبر (دی ماه) همزمان با عید موسوم به حانوکا، در خصوص خطرات حضور زیاد شهرک نشینان هشدار داد و تأکید کرد که این اقدامات احتمالی بخشی از مجموعه اقدامات و تحرکات مداوم است که در چارچوب تلاش‌های اشغالگران برای پیشبرد استراتژی و اهداف خود در مسجد الاقصی است.

ابراهیم هشدار داد که عدم اتخاذ راهبرد و مواضع قاطع در قبال این تحرکات اشغالگران، به آنها اجازه خواهد داد تا به نابودی آنچه از جایگاه و موقعیت مسجدالاقصی باقی مانده است، ادامه دهند و حتی بخش هایی از آن را تحت سیطره درآورند.