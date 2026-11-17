هیات‌های شرکت کننده در سی امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بیانیه پایانی خود ضمن اذعان به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موسس و حمایت از ابتکار تهران برای توقف جنگ، هرگونه یکجانبه‌گرایی و تحریم‌ها را رد کرده و بر ادامه روند دیپلماسی برای صلح و اهمیت منطقه‌گرایی حتی در شرایط فشار ژئوپلیتیک تاکید کردند.

جوان آنلاین: بیانیه پایانی جلسه وزرای خارجه اکو به عنوان "اعلامیه اسلام‌آباد" از سوی وزارت امور خارجه پاکستان به عنوان میزبان این رویداد منتشر شد.

** بندهای این بیانیه مشترک‌ به شرح زیر است؛

ابراز نگرانی نسبت به شرایط ژئوپلیتیک چالش‌برانگیز در منطقه، تأکید بر اهمیت خویشتن‌داری، گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک و اذعان به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضوِ مؤسس اکو و مشارکت‌های چشمگیر آن در توسعه این سازمان.

- ابراز حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر، و نیز ابتکار اخیر جمهوری اسلامی ایران که با هدف دستیابی به راه‌حلی شرافتمندانه برای مناقشه و تضمین پایان کامل و دائمی جنگ کنونی مطرح شده است.

- قدردانی و ستایش از حمایت‌های دیپلماتیک مستمر و سازنده جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای عضو اکو و تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور در جهت کاهش تنش‌ها در جریان بحران اخیر میان ایران و ایالات متحده — از جمله «مذاکرات اسلام‌آباد» و «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» که حاصل آن بود، و همچنین مشارکت پاکستان در مذاکرات پس از توافق در بورگن‌اشتوک سوئیس.

- تأکید مجدد بر اهمیت گفت‌وگو، دیپلماسی، احترام به حقوق بین‌الملل، ترویج اعتماد متقابل، ثبات و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات؛ و فراخوان برای تداوم همکاری‌ها در چارچوب اکو در راستای تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه.

- استقبال از «اهداف راهبردی همکاری‌های اقتصادی ۲۰۳۵» که در سی‌امین نشست شورای وزیران در اسلام‌آباد (در تاریخ ۱۶ [ماه] ۲۰۲۶) به تصویب رسید. این سند به‌عنوان چارچوبی جامع، با تکیه بر دستاوردها و اصول راهنمای «چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو»، به منظور پیشبرد همگرایی منطقه‌ای، اتصال‌پذیری، تاب‌آوری و رفاه پایدار تدوین شده است.

- ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران، جهت بهره‌مندی از هدایت‌های راهبردی سران برای اجرای مؤثر «اهداف راهبردی همکاری‌های اقتصادی ۲۰۳۵ اکو».

- اذعان به ضرورت تداوم رایزنی با کشورهای عضو به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به تعامل افغانستان با سازمان در حوزه‌های ذی‌ربط، با هدف فراهم‌سازی زمینه برای مشارکت کامل و مؤثر این کشور، به‌محض آنکه شرایط اجازه دهد.

- تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی مساعد برای فعالیت‌های فرامرزی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از طریق تعیین اولویت‌های مورد توافق و منافع متقابل و با تشویق تمامی کشورهای عضو به مشارکت فعال در تدوین این ابتکار جهت حمایت از توسعه مناطق تجاری مشترک — با بهره‌گیری از نمونه‌های موفق، نظیر منطقه تجاری مشترک میان ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، و همچنین بازار تجاری پیشنهادی در گذرگاه مرزی «آلتین‌عصر (ترکمنستان) – اینچه‌برون (جمهوری اسلامی ایران)» — که همگی با هدف ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای تجارت کارآمد و افزایش حجم تجارت درون‌منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

- ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بشردوستانه در نوار غزه — که ناشی از سیل‌های اخیر در منطقه «دیرالبلح» و نواحی پیرامونی آن در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ است — و با توجه به فرارسیدن فصل زمستان، بر ضرورت فوریِ اولویت‌بندیِ ارسال اقلام بشردوستانه ضروری (شامل مواد غذایی، دارو، سوخت، تجهیزات گرمایشی، چادر، سرپناه، پتو و لباس‌های زمستانی) تأکید می‌گردد.

- اعضای اکو خواستار توقف فوری سیاست‌های اخراج اجباری و محروم‌سازی عمدی فلسطینیان (از سوی رژیم صهیونیستی) از غذا، و اجرای کامل توافق‌نامه آتش‌بس غزه (مورخ اکتبر ۲۰۲۵) شدند.