جوان آنلاین: بیانیه پایانی جلسه وزرای خارجه اکو به عنوان "اعلامیه اسلامآباد" از سوی وزارت امور خارجه پاکستان به عنوان میزبان این رویداد منتشر شد.
** بندهای این بیانیه مشترک به شرح زیر است؛
ابراز نگرانی نسبت به شرایط ژئوپلیتیک چالشبرانگیز در منطقه، تأکید بر اهمیت خویشتنداری، گفتوگو و تعامل دیپلماتیک و اذعان به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضوِ مؤسس اکو و مشارکتهای چشمگیر آن در توسعه این سازمان.
- ابراز حمایت از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و قطر، و نیز ابتکار اخیر جمهوری اسلامی ایران که با هدف دستیابی به راهحلی شرافتمندانه برای مناقشه و تضمین پایان کامل و دائمی جنگ کنونی مطرح شده است.
- قدردانی و ستایش از حمایتهای دیپلماتیک مستمر و سازنده جمهوری اسلامی پاکستان از کشورهای عضو اکو و تلاشهای میانجیگرانه این کشور در جهت کاهش تنشها در جریان بحران اخیر میان ایران و ایالات متحده — از جمله «مذاکرات اسلامآباد» و «یادداشت تفاهم اسلامآباد» که حاصل آن بود، و همچنین مشارکت پاکستان در مذاکرات پس از توافق در بورگناشتوک سوئیس.
- تأکید مجدد بر اهمیت گفتوگو، دیپلماسی، احترام به حقوق بینالملل، ترویج اعتماد متقابل، ثبات و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات؛ و فراخوان برای تداوم همکاریها در چارچوب اکو در راستای تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه.
- استقبال از «اهداف راهبردی همکاریهای اقتصادی ۲۰۳۵» که در سیامین نشست شورای وزیران در اسلامآباد (در تاریخ ۱۶ [ماه] ۲۰۲۶) به تصویب رسید. این سند بهعنوان چارچوبی جامع، با تکیه بر دستاوردها و اصول راهنمای «چشمانداز ۲۰۲۵ اکو»، به منظور پیشبرد همگرایی منطقهای، اتصالپذیری، تابآوری و رفاه پایدار تدوین شده است.
- ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران، جهت بهرهمندی از هدایتهای راهبردی سران برای اجرای مؤثر «اهداف راهبردی همکاریهای اقتصادی ۲۰۳۵ اکو».
- اذعان به ضرورت تداوم رایزنی با کشورهای عضو به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به تعامل افغانستان با سازمان در حوزههای ذیربط، با هدف فراهمسازی زمینه برای مشارکت کامل و مؤثر این کشور، بهمحض آنکه شرایط اجازه دهد.
- تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی مساعد برای فعالیتهای فرامرزی و تقویت همکاریهای منطقهای از طریق تعیین اولویتهای مورد توافق و منافع متقابل و با تشویق تمامی کشورهای عضو به مشارکت فعال در تدوین این ابتکار جهت حمایت از توسعه مناطق تجاری مشترک — با بهرهگیری از نمونههای موفق، نظیر منطقه تجاری مشترک میان ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، و همچنین بازار تجاری پیشنهادی در گذرگاه مرزی «آلتینعصر (ترکمنستان) – اینچهبرون (جمهوری اسلامی ایران)» — که همگی با هدف ایجاد زیرساختهای مدرن برای تجارت کارآمد و افزایش حجم تجارت درونمنطقهای صورت میگیرد.
- ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بشردوستانه در نوار غزه — که ناشی از سیلهای اخیر در منطقه «دیرالبلح» و نواحی پیرامونی آن در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ است — و با توجه به فرارسیدن فصل زمستان، بر ضرورت فوریِ اولویتبندیِ ارسال اقلام بشردوستانه ضروری (شامل مواد غذایی، دارو، سوخت، تجهیزات گرمایشی، چادر، سرپناه، پتو و لباسهای زمستانی) تأکید میگردد.
- اعضای اکو خواستار توقف فوری سیاستهای اخراج اجباری و محرومسازی عمدی فلسطینیان (از سوی رژیم صهیونیستی) از غذا، و اجرای کامل توافقنامه آتشبس غزه (مورخ اکتبر ۲۰۲۵) شدند.