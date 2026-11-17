شرکت آمریکایی «یونایتد ایرلاینز» از قطعی گسترده سامانه خود خبر داد و اعلام کرد که مشکلات فنی پروازهای آن را تحت تاثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: این شرکت بزرگ هواپیمایی بامداد سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: بابت این مشکل عذرخواهی می‌کنیم. ما از قطعی گسترده سامانه آگاه هستیم و تیم‌های ما سخت تلاش می‌کنند تا در اسرع وقت وضعیت را احیا و کارآمد کنند.

این شرکت افزود: ما در حال رفع یک مشکل فنی هستیم که پروازهای خروجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مشکل هیچ تاثیری بر پروازهای در حال انجام یا پروازهای شرکت یونایتد اکسپرس ندارد.

این اختلال در حالی رخ داده است که روز جمعه سفرهای هوایی در سراسر آمریکا به شدت متوقف شد. مقام‌های آمریکا علت آن را نقص فنی در عملکرد پیمانکار اعلام کردند.

همچنین مشتریان بانک‌های «جی‌پی مورگان چیس»، «بانک آمریکا» و «ولز فارگو» دوشنبه شب از اختلال و قطعی در سامانه‌های این نهادهای مالی خبر دادند.

به نوشته روزنامه نیویورک پست، طبق گزارش تارنمای Downdetector.com، بیش از ۳۳۰۰ گزارش قطعی در جی‌پی مورگان چیس و حدود ۸۰۰ گزارش قطعی در بانک آمریکا و ولز فارگو وجود داشته است.

این تارنما گزارش داد که مشتریان قادر به دسترسی به اطلاعات اولیه بانکی خود مانند موجودی حساب نبودند.

یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی نوشت: برنامه موبایلی چیس من هشداری دارد که قبلا هرگز ندیده‌ام: برخی از خدمات در دسترس نیستند. ما در حال کار بر روی آنها هستیم. لطفا بعدا امتحان کنید.

علت قطعی بانک بلافاصله مشخص نشد اما به نظر می‌رسد چیس در رسانه‌های اجتماعی قطعی خدمات خود را تایید کرده است.

یک حساب پشتیبانی چیس در پاسخ به شکایت یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عذرخواهی می‌کنم، که ما در حال حل مشکل بانکداری آنلاین هستیم. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.

همچنین هفته گذشته، مایکروسافت دچار قطعی گسترده شد که ارتباطات آنلاین دولت‌ها و شرکت‌ها را برای بیش از ۲۴ ساعت مختل کرد.