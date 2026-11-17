معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش در خاورمیانه نمی‌بیند، اما با سناریوی نظامی مخالف است.

جوان آنلاین: آندری رودنکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پیرامون ایران گفت: «آمریکایی‌ها در حال اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر هستند. در واقع، متأسفانه، ما هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش نمی‌بینیم.»

به گزارش ایرنا، رودنکو افزود: «ما با سناریوی نظامی مخالف هستیم و از یک راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کنیم.»

وی هشدار داد: از سرگیری احتمالی درگیری در خاورمیانه، خسارات عظیمی به همه کشورهای منطقه - هم ایران و هم همسایگان خلیج فارس آن - وارد خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، سرگئی لاوروف و سید عباس عراقچی وزیران امور خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه درباره راه های حل و فصل بحران کنونی در خاورمیانه که در نتیجه تجاوزهای بی دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران ایجاد شده است، تبادل نظر کردند.