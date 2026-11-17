جوان آنلاین: «مهدی چمران» امروز در چهارصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در خصوص فعالیت مدارس در روزهای آلوده تصریح کرد: شهرداری جز اینکه حمل و نقل عمومی را گسترش دهد که ترافیک و آلودگی کاهش یابد، اقدام دیگری نمی‌تواند انجام دهد. اینکه برخی امور همچون صدور پروانه الکترونیکی شود از تردد کاسته خواهد شد. به هرشکل در این فصل متاسفانه شاهد آلودگی هستیم.

چمران تاکید کرد: در گذشته جلساتی برگزار و تمام دستگاه‌های اثرگذار دعوت شدند اما در این دوره بر اساس گفته شهردار تهران حتی یک جلسه هم تشکیل نشده است. باید این موضوع بررسی شود که چرا دستورات صادر شده اجرا نشده است؛ البته برخی تکالیف همچون پالایشگاه‌ها، سولفور بالای هزار ppm گازوئیل‌ها به جنگ برمی‌گردد اما امیدواریم به این مسائل پرداخته شود.

وی با اشاره به انتشار سیاهه انتشار، اظهار کرد: جلساتی که در گذشته برگزار می‌شد با تکالیفی همراه بود اما شرایطی پیش آمده که حل برخی معضلات همچون گازوئیل باید در پالایشگاه تهران حل شود که در حال حاضر شدنی نیست.

چمران در رابطه با اختلال دریافت کرایه اتوبوس‌های خطوط عادی و علت اجرای لایحه حمل و نقل رایگان، یادآور شد: فاوا همچون گذشته کار خود را انجام می‌دهد و مشکلی برای تامین بلیط ندارد. رایگان شدن حمل و نقل به دلیل جنگ بود؛ البته در تهران جنگ نداریم و در تنگه هرمز و خلیج فارس شاهد جنگ هستیم. به همین دلیل این لایحه مدت‌دار شد. ممکن است جنگ سالها ادامه یابد؛ چراکه هم ما آماده‌ایم و هم آمریکا کوتاه نمی‌آید. ما حمل و نقل را برای آسایش و آرامش مردم رایگان کردیم.

وی در خصوص نامه‌نگاری شرکت مترو برای دریافت بودجه تامین تجهیزات، خاطرنشان کرد: مترو با پول محدودی که از مردم می گیرد نمی تواند نیاز خود را تامین کند. ما نیمی از بودجه را به حمل و نقل اختصاص دادیم که بخش عمده ای از آن به مترو اختصاص دارد. قاعدتاً مترو باید برای دریافت بودجه نامه‌نگاری کند و روند کار همین است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر توزیع غیراستاندارد مواد شوینده در بازارهای تره‌بار، گفت: استاندارد اعلام شود و شهرداری می‌تواند بر اساس استاندارد توزیع کند. شهرداری تولیدکننده نیست. می‌گویند که توزیع فله‌ای استاندارد نیست؛ می‌توانند استاندارد را اعلام کنند.

وی در مورد وضعیت فعالیت دوربین‌های شهری، تصریح کرد: وجود دوربین‌ها برای حمل و نقل و مسائل امنیتی ضروری است؛ دوربین‌های جدید و درستی نصب شده و اصلاحات آن هم انجام می‌شود.

رئیس شورای شهر همچنین در مورد برج‌سازی در زمین پلیس آگاهی در منطقه ۱۱ تهران یادآور شد: برای بناهای میراث فرهنگی مجوز شورای شهر نیاز نیست و باید از اداره میراث فرهنگی مجوز اخذ شود. سردر شمالی این مجموعه میراث فرهنگی و ثبت ملی است و باید این نهاد در مورد آن نظر دهد. برج‌سازی هم باید در کمیسیون ماده پنج تصویب شود؛ البته اگر به ۱۲ طبقه برسد باید در شورای عالی شهرسازی بررسی شود.

چمران با بیان اینکه پروانه ساخت در سه مرحله صادر می‌شود، گفت: برای سرعت عمل بیشتر صدور پروانه دو مرحله‌ای شد. به هرشکل تاکید ما سهولت در صدور پروانه و کاهش زمان آن است. شهرداری هفته قبل گزارشی ارائه داد و کارهای بسیار خوبی انجام داده بود که امیدواریم عملیاتی شود. امیدواریم تمام مراحل صدور پروانه برخط باشد تا بتوان به سرعت پروانه صادر کرد. خوشبختانه شهرداری در برنامه‌ای که پیش بینی کرده به نقطه خوبی رسیده است. اگر در کمتر از دو ماه به نتیجه برسد اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.