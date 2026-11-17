رئیس‌جمهور علم و دانایی را از عوامل اصلی عزت و سربلندی ایران دانست و گفت: دانش و مهارت زمانی ارزشمند خواهد بود که با باور و انگیزه خدمت همراه شود و در مسیر حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۶، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، و تمام دانشمندان، دانش‌آموزان، فرماندهان و مردم عزیز کشورمان که در تجاوز وحشیانه مدعیان حقوق بشر، جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: قرآن کریم تاکید می‌کند که ملائک تنها در مقابل علم و دانایی سر خم می‌کنند و آن چیزی که قابل احترام و ارزش است، همین علم، دانایی و در حقیقت توانمندی است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه عزت و سربلندی کشور عزیزمان ایران از مسیر دانایی و علم عبور می‌کند، تاکید کرد: مهارت زمانی ارزشمند است که با باور و اعتقاد به حل مشکلات مردم و کشور همراه باشد و در مسیر خدمت به مردم ایران به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این انگیزه و باور وجود داشته باشد و علم و مهارت با هدف حل مسائل مردم و ایران به میدان بیاید، هیچ‌چیزی نمی‌تواند مانع حل مسائل کشور شود.