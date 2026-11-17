جوان آنلاین: ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه اعلام کرد اظهارات کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دستیابی به اطلاعات شخصی نظامیان روس شرکت‌کننده در جنگ اوکراین می‌تواند در روسیه مشمول پیگرد کیفری شود.

ولودین در شبکه اجتماعی «مکس» نوشت: کالاس به‌صورت علنی از طرحی برای سرقت اطلاعات شخصی نظامیان روس سخن گفته و این اقدام می‌تواند مصداق چندین جرم کیفری باشد.

وی به مواد ۲۷۲، ۲۷۲.۱ و ۲۸۰.۳ قانون کیفری روسیه اشاره کرد و گفت: مجموع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای اقدامات کالاس می‌تواند به حدود ۲۰ سال زندان برسد.

این اظهارات در واکنش به سخنان کالاس در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد. وی روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) گفته بود کشورهای اروپایی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی خود به داده‌های نظامیان روس دسترسی پیدا کنند تا امکان اعمال محدودیت‌های ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه آنان فراهم شود.

موضوع شناسایی نظامیان روس شرکت‌کننده در جنگ اوکراین و اعمال محدودیت‌های مسافرتی علیه آنان از جمله محورهای مورد بحث در اتحادیه اروپا بوده است. کالاس نیز دستیابی به اطلاعات این افراد را از راه‌های ممکن برای پیشبرد چنین محدودیت‌هایی دانسته است.