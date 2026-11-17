نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به ضرورت تعیین هزینه‌های اسکان و خدمات زائران، اعلام نرخ ارز از سوی دولت را یکی از پیش‌نیازهای مشخص شدن قیمت نهایی سفر حج دانست.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در گفت‌وگو با مهر، درباره روند تعیین هزینه سفر حج اظهار کرد: برنامه‌های مربوط به هتل‌هایی که برای اسکان زائران اجاره می‌شوند، باید به‌طور دقیق مشخص و اعلام شود تا جزئیات اقدامات و هزینه‌های مربوط به آن شفاف باشد.

وی افزود: دولت نیز باید نرخ ارز مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های حج را اعلام کند تا بر اساس آن، محاسبات لازم انجام و مبلغ نهایی سفر زائران مشخص شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: تعیین هزینه هتل‌ها و خدمات مورد نیاز زائران در کنار اعلام نرخ ارز از سوی دولت، از جمله مواردی است که باید پیش از اعلام قیمت نهایی حج مشخص شود.

گفتنی است؛ هزینه سفر حج هر سال با توجه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله نرخ ارز، هزینه اجاره هتل‌ها، حمل‌ونقل، تغذیه و سایر خدمات مورد نیاز زائران محاسبه می‌شود. از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرایی حج در عربستان و به ارز خارجی پرداخت می‌شود، نرخ ارز مبنای محاسبات و هزینه خدمات اقامتی و اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده سفر دارد.

بر همین اساس، مشخص شدن تعهدات و هزینه‌های اجرایی و اعلام نرخ ارز از سوی دولت، از مراحل ضروری برای برآورد و اعلام هزینه نهایی سفر زائران به شمار می‌رود.