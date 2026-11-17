در جلسه علنی امروز مجلس، رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان گزارش ارائه می‌دهد.

جوان آنلاین: دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ آبان) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس آغاز شد.

این جلسه به صورت حضوری_ مجازی با حضور تعدادی از نمایندگان در محل صحن علنی و همچنین حضور مجازی سایر نمایندگان در حال برگزاری است.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بند(الف) ماده(۵۳) قانون بانک مرکزی

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها (۱۲ مورد)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز