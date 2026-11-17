جوان آنلاین: علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق داریم.

وی ادامه داد: ارتحال فقیه اهل بیت (ع) مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه، مردم مسلمان و متدین ایران و خانواده معظم و بیت شریف ایشان تسلیت عرض می کنم.

نایب رئیس مجلس افزود: سالروز آزادسازی سوسنگرد را گرامی می‌داریم؛ سوسنگرد، تنها یک شهر نبود؛ نماد مقاومت مردمی و پیوند امت با ولایت بود. آن روز، دشمن بعثی با همه تجهیزاتش، در برابر ایمان و ایستادگی مردم زانو زد و این درس بزرگ به دنیا مخابره شد که ملتی که با ولایت و ایمان ایستاد، شکست‌ناپذیر است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: تجربه جنگ تحمیلی آمریکا و متحدانش، این واقعیت انکارناپذیر را مجددا بر صفحه تاریخ ثبت کرد که هیچ قدرتی، در برابر ایستادگی و مقاومت ملت ایران، توان دوام ندارد.

نیکزاد ادامه داد: ملت ایران با قدرت ملی خود، با تکیه بر تبعیت از ولایت امر و با اقتدار نیروهای مسلح خود، همه دشمنان را عقب رانده و خواهد راند. تاریخ گواه است که آنجا که ملت ایستاد، دشمن عقب‌نشینی کرد و آنجا که تکیه بر توان داخلی بود، معادلات جهانی به هم ریخت.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: واقعیت تنگه هرمز، سند زنده این ادعاست که علی‌رغم لفاظی‌های دشمن، ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز تنها راه ایمن است. این نه یک ادعا، که یک واقعیت میدانی و راهبردی است که دشمنان نیز ناچار به اعتراف به آن هستند.