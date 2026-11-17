جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش طراحی‌شدهٔ نیویورک تایمز که برای موجه‌سازی حمله به زیرساخت‌های آبی ایران در حساب کاربری خود نوشت: در حال زمینه‌چینی برای دور بعدی حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، «کارشناسان» آن‌ها به نیویورک‌تایمز می‌گویند: «سدهای نزدیک به سایت‌های موشکی ایران، کاربری دوگانه (نظامی-غیرنظامی) دارند.» بسیار خب. قانون جدید: هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار دارد، دارای کاربری دوگانه است.

وی افزود: ما فقط منطق خودتان را به همان شکل و بدون دخل و تصرف به کار می‌بریم.