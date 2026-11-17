وزارت امور خارجه صدور احکام ظالمانه حبس ابد و مصادره اموال جمعی از علما و شهروندان بحرینی را به شدت محکوم کرد و آن را «تضییع نظام‌مند و گسترده حقوق بشر» خواند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه، در واکنش به صدور احکام ظالمانه علیه جمعی از علما و شهروندان بحرینی، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه، صدور احکام حبس ابد و طولانی‌مدت و مصادره اموال علمای دینی در فاصله کوتاهی پس از اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا علیه علمای تشیع، نشانه دنباله‌روی حاکمان بحرین از فتنه‌انگیزی مذهبی هیات حاکمه آمریکا دانسته شده است.

وزارت خارجه ایران تاکید کرد: بدون تردید برگزاری دادگاه‌های نمایشی و استفاده از پوشش قضایی برای مجازات دسته‌جمعی علما و مردم عادی بحرین، به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت ضد انسانی این اقدام و مغایرت آن با اصول و موازین بنیادین حقوق بشر را مخفی کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، طرح اتهام‌های کاملا واهی و بی‌اساس از جمله ارتباط با ایران، به‌عنوان مبنایی برای تعقیب کیفری شهروندان بحرینی و محکوم‌کردن دسته‌جمعی آن‌ها به حبس‌های طولانی‌مدت، نشانه روشن سوءاستفاده حاکمان بحرین از نهاد قضا برای سرکوب هرگونه حق‌طلبی عنوان شده است. وزارت خارجه تصریح کرد که این اقدام موجب بی‌اعتباری نظام قضایی بحرین، بطلان احکام صادره و تشدید تهدید عدم مشروعیت و مقبولیت طبقه حاکم بر این کشور خواهد شد.

وزارت امور خارجه در پایان ضمن رد قاطع ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران، حاکمان بحرین را به توقف سرکوب مردم و علمای دینی و رعایت حقوق بشری و شهروندی آن‌ها وفق موازین حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی فرا خواند و خاطرنشان کرد که سیاست سرکوب و ارعاب به هیچ عنوان نمی‌تواند مردم بحرین را از پیگیری خواسته‌های مشروع و به‌حق خود بازدارد.