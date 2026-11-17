جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از تداوم شکست تجهیزات پیشرفته سنتکام در برابر جنگ الکترونیک سپاه خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در ادامه عملیات‌های موفق رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تجهیزات ارتش متجاوز آمریکا، یک فروند دیگر از پهپادهای MQM-۱۷۰ این کشور، طی یک عملیات دقیق و موفق جنگ الکترونیک توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه، در آسمان جنوب قشم تحت کنترل قرار گرفت و به‌صورت کاملاً سالم بر زمین نشانده شد.

با شکار این پرنده، شمار پهپادهای MQM-۱۷۰ به غنیمت گرفته‌شده به ۹ فروند رسید. تداوم انهدام و به غنیمت گرفتن تجهیزات پیشرفته آمریکایی، گویای آن است که آمار خسارت‌های سنتکام چنان افزایش یافته که ظاهراً شمارش آن نیز از دست فرماندهان این ستاد خارج شده است.

افسران جوان و نخبه نیروی هوافضای سپاه، با اتکا به دانش بومی و ابتکار عمل در عرصه جنگ الکترونیک، بار دیگر نشان دادند که برتری فناورانه ادعایی آمریکا، تضمینی برای مصونیت تجهیزات نظامی این کشور نیست.

آسمان ایران عرصه آزمون و خطای متجاوزان نخواهد بود و دشمن آمریکایی باید بداند که هرگونه تحرک خصمانه، با پاسخ مقتدرانه مدافعان کشور مواجه خواهد شد.