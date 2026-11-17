جوان آنلاین: پایگاه دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی در اطلاعیه ای از ارتحال این فقیه اهل بیت علیهم السلام و مرجع عالیقدر جهان تشیع خبر داد.

در این اطلاعیه که صبح سه شنبه منتشر شده آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

با نهایت اندوه و تاثر، ارتحال فقیه اهل بیت علیهم السلام، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه را به اطلاع می‌رسانیم.

فقیه والامقامی که پس از دهه ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم، دفاع از حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام ، کفالت ایتام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی به ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد و دلهای همه کسانی که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به ایشان خالصانه ارادت می ورزیدند را داغدار نمود.

این ضایعه جبران ناپذیر را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه ،حوزه های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض می کنیم.

برنامه های مربوط به تشییع، تدفین و ترحیم متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه