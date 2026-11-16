آزمون واقعی پایبندی به حقوق بشر هنگام جنگ، بحران و منازعه است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یازدهمین نشست اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا در مسکو گفت: حقوق بشر فقط در شرایط صلح معنا ندارد؛ اتفاقاً آزمون واقعی پایبندی به حقوق بشر زمانی است که کشورها با جنگ، بحران و منازعه روبه‌رو می‌شوند.

جوان آنلاین: جهانگیر در یازدهمین نشست اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا در مسکو، با تأکید بر ضرورت مقابله با گسترش محتوای مخرب در میان جوانان در فضای اینترنت، صیانت هوشمندانه از حقوق جوانان در محیط دیجیتال را از مهم‌ترین مسئولیت‌های نهادهای نظارتی و آمبودزمانی دانست و بر لزوم بهره‌گیری از نظارت پیشگیرانه، قانون‌مدار و مبتنی بر حقوق انسان تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات سخت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر از دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حملاتی که موجب شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از زنان، کودکان، سالخوردگان، بیماران و غیرنظامیان و آسیب به منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، آثار و ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی، زیرساخت‌های حیاتی کشور، پل‌های ارتباطی و مراکز و زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه در شهر میناب از توابع استان هرمزگان در جنوب ایران و همجوار خلیج فارس، این حادثه را نمونه‌ای دردآور توصیف کرد و گفت: در حمله وحشیانه دولت آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل غاصب به این مدرسه، ۱۶۸ کودک معصوم، مظلوم و بی‌گناه و کادر آموزشی آن به شهادت رسیدند؛ به‌گونه‌ای که به دلیل شدت بمباران، تاکنون از برخی دانش‌آموزان شهید هیچ اثر و نشانی پیدا نشده است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه این تجربیات پیام مهمی برای جامعه جهانی دارد، اظهار کرد: حقوق بشر فقط در شرایط صلح معنا ندارد؛ اتفاقاً آزمون واقعی پایبندی به حقوق بشر زمانی است که کشورها با جنگ، بحران و منازعه روبه‌رو می‌شوند.

حمایت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه یک تعهد حقوقی است

وی با تأکید بر اینکه حقوق کودکان، جوانان، بیماران، سالمندان و شهروندان عادی نباید قربانی محاسبات سیاسی و نظامی شود، افزود: اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب، احتیاط در حمله و حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است و رعایت آن انتخاب سیاسی نیست، بلکه تعهد حقوقی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز به‌صراحت بر این موضوع تأکید کرده است که حمایت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه یک الزام است.

وی با اشاره به آثار انسانی تحریم‌های اقتصادی نیز گفت: همین منطق درباره تحریم‌های اقتصادی صادق است. هر سیاستی که در عمل دسترسی مردم عادی به دارو، تجهیزات پزشکی یا نیازهای اساسی را دشوار کند، باید از منظر آثار انسانی آن مورد توجه جدی نهادهای حقوق بشری قرار گیرد؛ چراکه جوانان، کودکان، بیماران و اقشار آسیب‌پذیر نباید هزینه اختلافات سیاسی میان دولت‌ها را بپردازند.

چهار پیشنهاد ایران برای تقویت همکاری‌های اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ظرفیت اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا برای ایفای نقش مؤثرتر در این حوزه، چهار پیشنهاد مشخص را مطرح کرد.

وی نخستین پیشنهاد را ایجاد سازوکار منظم تبادل اطلاعات میان اعضای اتحادیه درباره تهدیدهای دیجیتال علیه کودکان و جوانان عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح دومین پیشنهاد، تدوین مجموعه‌ای از اصول مشترک برای صیانت از حقوق جوانان در فضای مجازی را ضروری دانست و تأکید کرد که در این اصول باید به‌صورت هم‌زمان بر امنیت، حریم خصوصی، آزادی‌های مشروع و کرامت انسانی تأکید شود.

وی توسعه همکاری میان نهادهای آمبودزمانی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و متخصصان فناوری برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های دیجیتال را سومین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

جهانگیر همچنین چهارمین پیشنهاد را توجه ویژه اتحادیه به حقوق جوانان و غیرنظامیان در شرایط جنگ، تحریم و بحران‌های بین‌المللی دانست.

ضرورت حضور نهادهای نظارتی پیش از وقوع بحران و پیگیری اصلاحات پس از آن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به تجربیات این سازمان در حوزه نظارت گفت: تجربه ما نشان می‌دهد اگر مسئله‌ای صرفاً پس از تبدیل شدن به بحران مورد توجه قرار گیرد، هزینه اصلاح آن بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: بنابراین نهادهای نظارتی باید پیش از بحران حضور داشته باشند، در جریان بحران از حقوق مردم صیانت کنند و پس از بحران نیز برای اصلاح ساختارها اقدام نمایند. در عصر دیجیتال، این رویکرد بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

جهانگیر با تأکید بر جایگاه جوانان در جامعه امروز خاطرنشان کرد: جوانان امروز نه فقط شهروندان آینده، بلکه شهروندان فعال امروز جامعه ما هستند. حفاظت از آنان در برابر محتوای مخرب، صرفاً یک موضوع فرهنگی یا رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ما در قبال حقوق بشر، امنیت انسانی و حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود.

وی در پایان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات در زمینه نظارت هوشمند، پیشگیری از آسیب‌ها، حمایت از حقوق عمومی و استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوین با اعضای اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا، ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای این نشست به نتایجی عملی، قابل اجرا و ملموس برای حمایت از نسل جوان در سراسر منطقه اوراسیا منجر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان از برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد.