کد خبر: 1390860
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

مدنی‌زاده: بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت می‌شود

مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و بخش دیگر در قالب تهاتر تسویه می‌شود.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی آخرین بار در دولت مصوب شد اظهار کرد: اما بخشی از اصلاح قوانین مربوطه به قانونگذار برمی‌گردد ممکن است مجوز اصلاح قانون را در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کنیم در غیر این صورت آن را در لایحه بودجه سال آینده وارد خواهیم کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: در زمینه حسابرسی هم پیچیدگی قانونی داریم اما دولت تدبیر کرد تا این مشکل را با ترتیبات جدید برطرف کنیم به این شکل که ابتدا علی‌الحساب پرداختی به آنها انجام شود ولی در سال آینده بخش دیگر را به شکل تهاتر، بدهی‌ها را تسویه کنیم.

مدنی‌زاده گفت: منابع تهیه شده ولی معاونت حقوقی رییس‌جمهور معتقد است چون در قانون بودجه امسال تهاتر نیامده، امکان تسویه در امسال نیست و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از هفته آینده برگزاری نشست‌ها با واردکنندگان آغاز و میزان طلب هر شرکت مشخص می‌شود بعد نحوه تهاتر با هر شرکت را مشخص می‌کنیم به محض اینکه مجوز سران قوا را اخذ کردیم، بلافاصله پرداخت مطالبات را آغاز خواهیم کرد.

تاجگردون: مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را همین امسال تسویه کنید

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست گفت: در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفتم که مطالبات واردکنندگان کالای اساسی همین امسال تسویه شود و اگر به سال آینده بیفتد، دیگر اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.

غلامرضا تاجگردون افزود: بانک مرکزی معتقد است اینها اصلا طلبکار نیستند. رییس سازمان برنامه و بودجه هم می‌گوید اینها باید حسابرسی شوند گروهی به دیوان محاسبات نامه نوشته‌اند که باید بررسی شود که چرا اینها بالاتر از نیاز کالای اساسی وارد کرده‌اند.

وی افزود: واردکنندگان کالای اساسی می‌گویند به ما گفته شده باید بروید حسابرسی شوید خب با کدام استانداردِ حسابرسی؟ سازمان حسابرسی می‌گوید آیا ما باید حساب و کتاب آنها را حسابرسی کنیم یا شرکتشان را؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دو سوم این ۸۵۰ شرکت جزو که اصلا شرکت های کوچک هستند، افزود: به رییس‌جمهور در نامه نوشتم که همه می‌گویند باید دولت تصمیم‌گیری کند ولی همین چند عضو اقتصادی کابینه برای تصمیم‌گیری کفایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: الان وقت تسویه حساب است شما مگر به جز واردکنندگان و صادرکنندگان کسی دارید که اقتصاد را ساماندهی کنید؟ با این واردکنندگان کالاهای اساسی نشست بگذارید و حرف آنها را بشنوید.

رییس اتاق ایران: مسئولان کشور برای مشکل رفع تعهد ارزی راه‌حلی بیابند

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی کشور درست نیست که فعالان اقتصادی به خاطر عدم رفع تعهد بخشی از درآمد ارزی، به دستگاه قضایی معرفی شوند.

صمد حسن‌زاده افزود: این موضوع مشکل بزرگی است و بنگاه‌های اقتصادی چند ماه است با این مشکل روبه‌رو هستند و حتی برخی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند که در این شرایط در شأن مدیر بنگاه اقتصادی نیست و باید فرصت بیشتری برای رفع تعهد ارزی داده شود.

وی افزود: برخی بنگاه‌ها می‌گویند ۳ میلیون دلار جنس صادر کرده‌ایم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را تسویه کرده‌ایم اما برای ۳۰۰ هزار دلار ما را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی گفت: این افراد عمری برای کشور تلاش کرده‌اند اما این وضعیت برای آنها دلسردی ایجاد می‌کند مسئولان کشور شبانه روز برای رفع مشکلات کشور تلاش میکنند برای حل این مسأله هم راه‌حلی باید یافت.

وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته مشاور رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای می‌گفت تخلفاتی یافت شده اما من معتقدم اعضای اتاق هیچگاه به دنبال روش‌های غیر قانونی نبوده‌اند؛ به نظر من شرایطی که ایجاد شده به دلیل تعدد آیین‌نامه‌ها بوده‌است انتظار داریم مسئولان کمک کنند فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط سخت به اهداف خود برسند.

حسن زاده تاکید کرد: برخی فعالان اقتصادی ۶ ماه است که کالاهایشان از مبدأ حرکت کرده اما هم به دلیل مسایل مرتبط با محاصره دریایی و همچنین موارد عدم رفع تعهد ارزی نتوانسته‌اند به کالاهای خود برسند.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، واردات کالاهای اساسی ، مطالبات معوق
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