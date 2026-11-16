نفس تازه به تهران با ۳۱۳ هزار نهال

جوان آنلاین: قرار است ۳۱۳ هزار نهال در گوشه‌وکنار تهران ریشه بدوانند و شهر درخت‌باران شود، از حیاط مدرسه‌ها و بوستان‌ها تا میادین و محل اجتماعات مردم. هر نهال، بهانه‌ای برای زنده نگهداشتن یک خاطره و پیوند زدن نسل‌ها به یک روایت مشترک می‌شود، روایتی از جنس ایستادگی و مقاومت.

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال می‌خواهد فضای سبز را گسترش دهد و البته پیامی را نیز به آینده بسپارد، شاید سال‌ها بعد، وقتی این نهال‌ها به درختانی تناور تبدیل شدند، نسل‌های بعدی بدانند این ریشه‌ها از کجا آغاز شدند و به یاد چه کسانی در خاک تهران به بار نشستند.

پیام مقاومت، ایستادگی و پایداری

روز گذشته، سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، در پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در مدارس، بوستان‌ها و میادین پایتخت با اشاره به پیام امیدآفرین رهبر معظم انقلاب در دوازدهم فروردین‌ماه گفت: «نام این طرح برگرفته از پیام امیدآفرین ایشان و با نیت گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا انتخاب شده‌است.»

او با اشاره به ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای جنگ‌های تحمیلی افزود: «در شرایطی که دشمنان، نهال‌های امید این سرزمین، یعنی جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان ما را ناجوانمردانه به شهادت رساندند، وظیفه داریم در سراسر کشور نهال‌های امید بکاریم تا در آینده شاهد شکل‌گیری شجره‌های طیبه و درختانی پربار باشیم.»

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه این طرح به یاد همه شهدا و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه طراحی شده‌است، ادامه داد: «در قالب این پویش، قطعاتی شامل ۱۲نهال به یاد جنگ ۱۲ روزه، قطعات ۴۰ نهالی به یاد جنگ ۴۰ روزه، قطعات ۱۱۰ نهالی به نیت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و قطعات ۳۱۳ نهالی به نیت ۳۱۳ یار امام زمان (عج) پیش‌بینی شده‌است.»

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به گستره زمانی اجرای این پویش بیان کرد: «این برنامه از ۲۵ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت. در این بازه ۱۱۰ روزه، دوشنبه‌ها به‌عنوان «دوشنبه نهال امید» در نظر گرفته شده‌است تا برنامه کاشت نهال به صورت رسمی دنبال شود؛ البته فعالیت‌ها در سایر روز‌های هفته نیز ادامه خواهد داشت.»

او با تشریح ابعاد مختلف این حرکت تصریح کرد: «این پویش علاوه بر ماهیت فرهنگی و اجتماعی، یک اقدام زیست‌محیطی و تمدنی است که در راستای تحکیم فرهنگ و تفکر مقاومت نیز قرار دارد. از یک‌سو فرهنگ درختکاری و توجه به حفظ محیط‌زیست و فضای سبز را ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر، زمینه کاهش آلودگی هوا و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم می‌کند.»

حسن‌زاده با اشاره به اهمیت درختکاری در شرایط کمبود منابع آبی خاطرنشان کرد: «برخلاف تصور برخی افراد که معتقدند به دلیل کمبود آب باید درختکاری را کاهش داد، این نگاه صحیح نیست، زیرا درختان در ذخیره‌سازی آب در خاک و حفظ منابع طبیعی نقش دارند و در کنار آن، به تولید اکسیژن و بهبود شرایط محیط زیست کمک می‌کنند.»

او با بیان نقش نمادین و هویتی این پویش اظهار کرد: «درختانی که امروز در مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات، بوستان‌ها و سایر نقاط کاشته می‌شوند، در سال‌های آینده به درختانی تنومند تبدیل خواهند شد که پیام مقاومت، ایثار، پایداری، بصیرت و دلدادگی ملت ایران را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.»

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: «دانش‌آموزانی که سال‌ها بعد وارد مدارس می‌شوند، در کنار این درختان با فرهنگ مقاومت و یاد شهدا آشنا خواهند شد. همچنین در کنار میادین و بوستان‌های مقاومت و در مراکزی که مجروحان و شهدای ما در آنها حضور داشته‌اند، این درختان می‌توانند راوی خاطرات و فرهنگ ایثار و پایداری ملت ایران باشند.»

حسن‌زاده با اشاره به آثار اجتماعی این حرکت گفت: «کاشت نهال، اقدامی امیدبخش و نشاط‌آفرین است که می‌تواند امید به زندگی و نشاط اجتماعی را افزایش دهد و فرزندان ما را با طبیعت مأنوس کند. زمانی که فردی درختی را به یاد یکی از شهدا، پدر، مادر یا یکی از عزیزان خود و حتی به نام نوزادش غرس می‌کند، در واقع پیوند میان انسان و طبیعت را از همان سال‌های نخست زندگی تقویت می‌کند و زمینه انسجام بیشتر میان نسل‌ها را فراهم می‌آورد.»

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای ایجاد گسست نسلی و تضعیف هویت خانواده هستند، بیان کرد: «این حرکت می‌تواند به تقویت انسجام میان نسل‌ها و پیوند هویت خانوادگی با فرهنگ مقاومت کمک کند.» او خاطرنشان کرد: «در سال‌های آینده، جوانان، دانش‌آموزان، معلمان و نسل‌های بعدی در سایه این درختان گرد هم می‌آیند و روایت مقاومت ملت ایران در برابر جنایت‌های امریکا و رژیم صهیونیستی را می‌شنوند و به شجاعت و ایستادگی مردم، نیرو‌های مسلح و شهدای کشورشان افتخار خواهند کرد.»

حرکتی ماندگار در حوزه محیط‌زیست و مشارکت اجتماعی

در آیین آغاز این پویش، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز از آغاز حرکت با پیشتازی مجموعه بسیج در تهران و ادامه آن با مشارکت مردم در سراسر کشور خبر داد. او گفت این پویش به یاد شهدای دانش‌آموز میناب و ۳۱۳ یار و یاور حضرت ولی‌عصر (عج) نامگذاری شده و می‌تواند به حرکتی ماندگار در حوزه محیط‌زیست و مشارکت اجتماعی تبدیل شود.

زاکانی از شهروندان خواست با نامگذاری و پلاک‌گذاری درختان در این حرکت مشارکت کنند: «مدیریت شهری در زمینه انتخاب گونه‌های گیاهی، شیوه کاشت و نگه‌داشت درختان، پشتیبانی تخصصی لازم را انجام خواهد داد.».

اما بخش دیگری از سخنان شهردار تهران به موضوعی اختصاص داشت که هر سال با آغاز فصل سرما به صدر مسائل پایتخت بازمی‌گردد، یعنی آلودگی هوا. زاکانی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول گفت: «در بیش از پنج سالی که مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده داشته‌ام، حتی یک جلسه برای بررسی موضوع هوای پاک تهران تشکیل نشده‌است، در حالی که دستگاه‌های متولی باید جلسات مربوطه را برگزار و مسئولیت‌های قانونی خود را پیگیری کنند.»

او تکرار هشدار‌ها درباره آلودگی هوا را کافی ندانست: «تکرار اینکه تهران با معضل آلودگی هوا مواجه است، مشکلی را حل نمی‌کند. مقابله با این معضل نیازمند اقدام عملی، تدبیر درست و برنامه‌ریزی دقیق است. پایتخت نیازمند همیاری و همکاری همه دستگاه‌هاست.»

شهردار تهران در توضیح منابع آلودگی پایتخت به سیاهه انتشار جدید اشاره کرد: «بر اساس مطالعات علمی انجام‌شده با همکاری دانشگاه‌ها و دانشگاه تهران، بخش عمده آلایندگی تهران منشأ پیرامونی دارد و به محدوده شهری تهران محدود نمی‌شود.»

به گفته زاکانی، بررسی آلودگی هوا نباید تنها به مازوت‌سوزی محدود بماند، چراکه فعالیت صنایع مستقر در مناطق پیرامونی پایتخت، نوع تولیدات آنها و حتی شیوه کشت در این مناطق نیز باید در شناسایی منابع آلایندگی مورد توجه قرار گیرد.

او خواستار برگزاری جلسات مشترک با حضور همه دستگاه‌های مسئول شد: «سیاهه انتشار باید مبنای بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و تکالیف قانونی هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود تا میزان عمل به این مسئولیت‌ها قابل ارزیابی باشد.»

سهم ۴۹ درصدی حمل‌ونقل از بودجه شهرداری

زاکانی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد: «طی پنج سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در بخش حمل‌ونقل عمومی انجام شده که برقی‌سازی ناوگان، توسعه ۴۲ کیلومتر زیرساخت مترو و افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی از جمله آنهاست.»

او افزود: «۴۹ درصد بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافته است و توسعه ناوگان برقی نیز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.» شهردار تهران همچنین به اقدامات مدیریت شهری در حوزه آب و فضای سبز اشاره کرد، هر چند متن ارسالی از بخش پایانی سخنان او در همین نقطه ناتمام می‌ماند.

پرواضح است که ۳۱۳ هزار نهال می‌توانند به توسعه فضای سبز، مشارکت خانواده‌ها و ماندگاری یک پیام فرهنگی کمک کنند، اما نهال‌کاری جایگزین مدیریت منابع آلاینده، اجرای قانون و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول نیست. تهران برای عبور از روز‌های آلوده، هم به درختان تازه‌کاشته‌شده نیاز دارد و هم به تصمیم‌هایی که روی زمین بمانند، نه فقط در جلسه‌ها و سخنرانی‌ها.