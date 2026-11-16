جوان آنلاین: امسال نخستین سالی است که بدون حضور رهبر شهید کشورمان به استقبال هفته بسیج می‌رویم؛ روز‌هایی که اگرچه آقای شهیدمان در میان ما نیست، اما همان‌گونه که ایشان پیش‌بینی کرده بود این مردم مبعوث شدند تا کار ایران و انقلاب روی زمین نماند؛ مردمی که به واسطه باورها، عشق و امید و غیرتشان همگی بسیجیانی بالقوه هستند. امسال هم مردم ایران با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» به استقبال هفته بسیج می‌روند. بسیجی که در سال پیش رو اولویت خود را مسئله‌محوری و حل مسائل قرار داده‌است. پیشرفت ایران قوی و استفاده از جامعه نخبگان و حل مسائل توسط خود مردم بیش از پیش در دستور کار بسیج قرار دارد.

سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری چهل و هفتمین سالروز گرامیداشت بسیج مستضعفین با اشاره به خاستگاه فکری و تاریخی بسیج تأکید کرد: «بسیج برخاسته از فرهنگ، تمدن و هویت تاریخی ایران است و همین ویژگی آن را به پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد تبدیل می‌کند. به تعبیر رهبر شهید انقلاب، بسیج پدیده‌ای بی‌نظیر است که از هیچ اتفاق و رویدادی در جهان الگوبرداری نشده و نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد.»

بنا به تأکید وی جهت‌گیری بسیج به سمت مقابله با استکبار جهانی است، چراکه مبارزه با استکبار و استکبارستیزی، زمینه‌ساز آزادی و عدالت‌خواهی در جهان است و شبکه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیز از جمله مبانی مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی بوده‌است.

۲ مؤلفه اساسی منظومه فکری بسیج

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین مسئولیت‌پذیری و بصیرت را دو مؤلفه اساسی منظومه فکری بسیج دانست. وی با تعریف بصیرت به معنای شناخت زمان، نیاز، دوست و دشمن، به تحولات جنگ تحمیلی دوم و سوم اشاره کرد و گفت: «بلوغ بسیج مردمی و مردم‌پایه را می‌توان در این تحولات مشاهده کرد. در آنچه از سوی رهبر شهید انقلاب به‌عنوان بعثت ملت یاد شده‌است، مردم در برابر وطن و ناموس خود احساس مسئولیت کردند، زمان را شناختند و با حضور در میدان نشان دادند که نسبت به سرنوشت کشور و جامعه خود بی‌تفاوت نیستند.»

وی با اشاره به حضور مردم در حوادث پیش از جنگ تحمیلی دوم و سوم افزود: «مردم در این حوادث حضور داشتند و مسیر را به سمت منافع ایران قوی پیش بردند. آنچه رهبر شهید انقلاب از آن به عنوان منظومه فکری بسیج یاد می‌کردند، در جامعه نهادینه شده و ثمره آن را می‌توان در حضور مردم در میدان‌ها مشاهده کرد. مردم در تحولات اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند و نشان دادند که خود را صاحبان اصلی کشور و انقلاب می‌دانند.» سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مفهوم بسیج فراگیر و شعار «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: «به تعبیر رهبر شهید انقلاب، هر فردی که با انگیزه، امید، عشق و غیرت برای جامعه و کشور خود خدمت کند، بسیجی است.» تاجیک با بیان اینکه گفتمان‌های مختلف اجتماعی و مردمی در کشور بر مبنای حضور مردم شکل می‌گیرد، افزود: «گفتمان جان‌فدا در بستر بسیج مردمی دنبال می‌شود و جهاد مواسات نیز از دیگر عرصه‌هایی است که با مشارکت مردم شکل می‌گیرد. هر گفتمان و رویدادی که در مسیر ایران قوی شکل می‌گیرد، بر مبنای ظرفیت‌های مردمی است و سازمان بسیج مستضعفین در این زمینه به‌عنوان تسهیل‌گر و خدمت‌رسان حضور دارد و ساماندهی انگیزه و اشتیاق مردم برای کنشگری اجتماعی، فرهنگی و نظامی را دنبال می‌کند.» وی در تشریح شعار هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» اظهار کرد: «جان‌فدایی برای ایران و اسلام در بطن و ریشه بسیج قرار دارد و بالاترین مرتبه یک بسیجی، جان‌فدایی است. رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، جان‌فدای بزرگ انقلاب اسلامی بودند.»

رویکرد جدید بسیج؛ حل مسائل مردم و کشور

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به رویکرد تحولی جدید این سازمان و تأکید بر مسئله‌محوری اظهار کرد: «راهبرد اصلی سازمان بسیج در دوره جدید، حل مسئله قرار گرفته‌است. حل مسائل در حوزه مردم و محلات و همچنین مسائل کلان کشور در دستور کار قرار دارد.» وی با اشاره به طرح مسجدمحوری و حکمرانی محله‌محور افزود: «حکمرانی مردم بر مردم بر اساس نیاز نیازمند و توان توانگر، با استفاده از مشورت‌های نخبگان، از جمله موضوعاتی است که جلسات متعددی درباره آن برگزار شده‌است. رئیس‌جمهوری نیز با نگاه ویژه به این طرح، آن را راهگشای مسائل مردم و کشور دانسته و ریاست سازمان بسیج مستضعفین نیز اجرای آن را در دستور کار قرار داده است.»

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و سازمان بسیج خبر داد و افزود: «در آینده نزدیک سامانه‌ای راه‌اندازی خواهیم کرد تا بر اساس نیازسنجی مردم و مسائلی که از سوی خود آنان شناسایی می‌شود، امکان خدمت‌رسانی و تسهیل‌گری فراهم شود.»

جزئیات برنامه‌های هفته بسیج ۱۴۰۵

تاجیک در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: «برنامه‌های امسال از جمعه ۲۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت. در این هفته برنامه‌ای صرفاً نمادین و یک‌روزه اجرا نمی‌شود، بلکه فعالیت‌ها یا استمرار برنامه‌های گذشته و رسیدن به مراحل جدید آنها را نشان می‌دهد، یا در مرحله پایانی قرار دارند یا آغاز مسیری هستند که در آینده ادامه خواهد یافت، بنابراین رویکرد اصلی، پرهیز از برنامه‌های نمایشی مقطعی و تمرکز بر استمرار فعالیت‌ها و حضور مردم در میدان است.»

وی با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه‌های هفته بسیج در هفت عرصه اظهار کرد: «برای هر روز از این هفته، متناسب با موضوعات و مأموریت‌های مختلف بسیج، عنوان و شعاری در نظر گرفته شده‌است. جمعه ۲۹ آبان‌ماه با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» در عرصه‌های آموزش، تربیت، ورزش و تبیین برگزار می‌شود و شنبه ۳۰ آبان‌ماه نیز با عنوان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت» به موضوعات اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت اختصاص دارد.»

یک‌شنبه اول آذرماه با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» به برنامه‌های حوزه بانوان و خانواده اختصاص یافته‌است. دوشنبه دوم آذرماه نیز با عنوان «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی» با محوریت حکمرانی محله‌محور و فعالیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود و سه‌شنبه سوم آذرماه با عنوان «بسیج، نخبگان به توان مردم» به برنامه‌های علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی اختصاص خواهد داشت. چهارشنبه چهارم آذرماه با عنوان «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده عزیز» در عرصه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردویی برنامه‌ریزی شده‌است و پنج‌شنبه پنجم آذرماه نیز با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» به برنامه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص دارد. همچنین از روز ششم آذرماه، برنامه‌های مواسات و همدلی با محوریت توزیع بسته‌های معیشتی آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

اکران نماهنگ‌های فاخر و جمع‌خوانی اشعار حماسی، تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های امام‌خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر شهید انقلاب، دیدار با علما با حضور فرماندهان و بسیجیان نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است. سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین از آغاز رسمی فعالیت شبکه تلویزیونی بسیج خبر داد و گفت: «این شبکه که مدتی به‌صورت آزمایشی در بستر تلوبیون در دسترس قرار داشت، روز چهارشنبه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. این مجموعه با محوریت بسیج سازمان صداوسیما فعالیت می‌کند و مأموریت آن تبیین و روایت حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف و انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات آنان خواهد بود.»

اجتماعات بسیجیان و رزمایش جان‌فدا

تاجیک با اشاره به برنامه‌های روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه اظهار کرد: «اجتماع بسیجیان در مصلی، آغاز طرح ملی ترنم تربیت، برنامه‌های رشد و مهارت‌های ورزشی، پویش حفظ هفت آیه مقاومت و رزمایش تولید محتوای بصیرتی از جمله برنامه‌های این روز است. همچنین رزمایش جان‌فدا در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود و آموزش علاقه‌مندان به حضور در این عرصه نیز با راه‌اندازی یک میدان آموزشی جدید، مشابه میدان امام حسین (ع)، با همان ظرفیت و کیفیت پیش‌بینی شده‌است.»

همچنین روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه برنامه کاشت نهال مثمر در دستور کار قرار دارد که با توجه به نظر کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی درباره امکان کاشت گونه‌های مختلف درختان در این مقطع زمانی، با هدف استفاده از ظرفیت موجود و ادامه آن تا پایان سال اجرا می‌شود.

برنامه‌های حوزه بانوان و خانواده

تاجیک با اشاره به برنامه‌های روز یک‌شنبه اول آذرماه که به حوزه زن و خانواده اختصاص دارد، اظهار کرد: «این روز هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) است و به همین مناسبت، تجلیل از مادران و همسران شهدا در برنامه‌ها گنجانده شده‌است. موضوعاتی همچون بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، روایتگری، امداد، تربیت کودک، مدیریت مصرف و اقتصاد خانواده از جمله محور‌هایی هستند که در این روز مورد توجه قرار خواهند گرفت.»

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین درباره برنامه‌های روز دوشنبه دوم آذرماه گفت: «رونمایی از طرح محله‌محوری و حکمرانی مردمی و محله‌ای با همراهی بسیج مساجد و محلات از برنامه‌های اصلی این روز است. همچنین توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه با مشارکت بانک‌ها و با هدف کمک به مردم در اداره امور محله و حل مسائل آنان دنبال می‌شود و اجتماع سراسری طلاب و دانشجویان نیز در همین روز در سراسر کشور برگزار خواهد شد.»

برگزاری جام رسانه امید

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برگزاری جام رسانه امید افزود: «این رویداد در ماه‌های گذشته با مشارکت اهالی رسانه در سراسر کشور و با هدف روایت پیشرفت‌های ایران قوی برگزار شده‌است. در این برنامه تلاش شده‌است در مقابل روایت‌هایی که به گفته وی از سوی دشمنان برای تضعیف روحیه مردم ارائه می‌شود، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و نقاط قوت کشور از سوی فعالان رسانه‌ای به تصویر کشیده شود.» وی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره ملی سلمان فارسی با عنوان «اسوه‌های ماندگار» خبر داد و گفت: «این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی بسیجیان غیرسازمانی برگزار می‌شود؛ افرادی که ممکن است عضویت سازمانی در بسیج نداشته باشند، اما به‌واسطه احساس مسئولیت نسبت به جامعه، برخورداری از بصیرت و حضور به‌موقع در عرصه‌های مختلف، در عمل فعالیت‌های بسیجی انجام می‌دهند.»

میناب میزبان برنامه‌های سوم آذرماه هفته بسیج

تاجیک با اشاره به برنامه‌های روز سه‌شنبه سوم آذرماه اظهار کرد: «اجتماع کاروان زائران راهیان نور در گلزار شهدای میناب و یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه برگزار خواهد شد.» رویداد برپا و اختتامیه طرح شهید ماکان نصیری با عنوان «رفیق راه» نیز از دیگر برنامه‌های روز سوم آذرماه است که با همکاری بسیج دانش‌آموزی و معاونت سرمایه انسانی دنبال خواهد شد.

تاجیک با تشریح برنامه‌های چهارشنبه چهارم آذرماه گفت: «اجتماع سراسری بسیجیان و تجدید عهد و پیمان با فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای، در میادین سراسر کشور برگزار خواهد شد.» سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برنامه‌های روز پنج‌شنبه پنجم آذرماه گفت: «عطرافشانی و غبارروبی قبور مطهر شهدا در سراسر کشور با محوریت مزار شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده شهید بسیج، در فارسان انجام خواهد شد. دیدار و زیارت خانواده‌های معظم و معزز شهدای بسیج نیز در دستور کار این روز قرار دارد.»

بسیج؛ بازوی مردمی انقلاب اسلامی

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین، در بخش پایانی نشست خبری چهل‌وهفتمین سالروز گرامیداشت بسیج مستضعفین تصریح کرد: «نگاه جبهه مقاومت و نگاه مردم آزادی‌خواه و عدالت‌خواه جهان به سمت و سوی ایران قوی است. هر چه که ایران قوی‌تر و همدل‌تر باشد و به سمت ایران هرچه قوی‌تر پیش برود، الگویی شایسته برای همه مستضعفان عالم خواهد شد.» سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین درباره برنامه‌های مواسات و همدلی با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بیان کرد: «در هفته بسیج، این رویداد در سه حوزه در میدان خدمت رقم خواهد خورد و در برنامه ششم آذرماه در میدان مواسات و همدلی برگزار می‌شود. برنامه‌ها مقطعی نخواهد بود و همه برنامه‌های مواسات و همدلی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.»

سرهنگ تاجیک با تبیین رویکرد سازمان بسیج خاطرنشان کرد: «بسیج قرار نیست به عنوان تصدی‌گر در هیچ اتفاقی خودش را مطرح کند. سازمان بسیج به عنوان خدمت‌رسان جامعه و بازوی مردمی انقلاب اسلامی برای پیشرفت ایران قوی فعالیت می‌کند. رویکرد و راهبرد بسیج برای خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف مشخص است؛ به سمت ایران هر چه قوی‌تر، به‌عنوان بازوی مردمی و بازوی انقلاب اسلامی.»