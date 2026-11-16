قتل شوهر با قرص برنج

جوان آنلاین: زن جوان که برای رسیدن به مرد مورد علاقه‌اش، شوهرش را مانع ازدواج مجدد خود می‌دید، نقشه قتل او را با قرص برنج طراحی کرد. متهم با خالی کردن محتویات کپسول لاغری شوهرش و جایگزین کردن آن با سم مرگبار، جنایت را رقم زد و سپس تلاش کرد مرگ او را خودکشی جلوه دهد، اما شکایت خانواده مقتول و تحقیقات پلیسی، راز این جنایت را پس از شش ماه فاش کرد.

اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، کارکنان یکی از بیمارستان‌های شرق تهران با اعلام مرگ مشکوک مرد جوانی به نام بهرام، مأموران پلیس را در جریان قرار دادند.

با حضور مأموران در بیمارستان مشخص شد دقایقی قبل، زن جوانی با اورژانس تماس گرفته و از بدحالی شوهرش خبر داده‌است. عوامل اورژانس پس از حضور در محل، بهرام را که نیمه‌جان روی زمین افتاده بود، برای درمان به بیمارستان منتقل کردند، اما او پیش از رسیدن به مرکز درمانی جان باخت.

همسر بهرام در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «وقتی از محل کارم به خانه برگشتم، دیدم شوهرم بدحال روی زمین افتاده‌است. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و از آنها کمک خواستم، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه نداد.»

با توجه به اینکه مرد جوان سابقه بیماری نداشت و علت مرگش مشخص نبود، جسد با دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ مشخص شود.

راز قرص برنج

تحقیقات درباره مرگ مشکوک بهرام ادامه داشت تا اینکه پزشکی قانونی پس از انجام آزمایش‌های لازم اعلام کرد مرد جوان بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف قرص برنج جان باخته‌است.

پس از اعلام نتیجه پزشکی قانونی، مأموران بار دیگر از همسر مقتول تحقیق کردند. زن جوان این‌بار مدعی شد شوهرش مدتی با مشکلات مالی روبه‌رو بوده و به همین دلیل دچار افسردگی شده‌است. او همچنین گفت بهرام بار‌ها از زندگی گله می‌کرد و می‌گفت سرانجام به زندگی‌اش پایان خواهد داد. به همین دلیل احتمال می‌دهد شوهرش با خوردن قرص برنج خودکشی کرده‌باشد.

در حالی که زن جوان تلاش داشت مرگ شوهرش را خودکشی جلوه دهد، اعضای خانواده بهرام با مراجعه به اداره پلیس از عروس‌شان به اتهام قتل شکایت کردند.

یکی از اعضای خانواده مقتول در توضیح شکایت خود گفت: «پسرم فردی معتقد و مذهبی بود و به مسائل دینی اعتقاد زیادی داشت. او اصلاً اهل خودکشی نبود. ادعای همسرش درباره افسردگی و مشکلات روحی او دروغ است. بهرام همیشه سرحال و تنها مشکلش اختلاف با همسرش بود. حتی شنیده بودیم که عروس ما قصد جدایی از او را دارد. ما اطمینان داریم پریا به او قرص برنج خورانده و به قتل رسانده‌است.»

با ثبت این شکایت، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد و بازپرس جنایی دستور داد کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کنند.

رابطه پنهانی با مرد جوان

بررسی‌های کارآگاهان نشان داد بهرام و همسرش هر دو تحصیلات دانشگاهی تا مقطع کارشناسی ارشد داشتند و در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول به کار بودند. پریا مدیریت بخش مدارک پزشکی بیمارستان را برعهده داشت، اما از مدتی قبل اختلافات آنها شدت گرفته‌بود.

کارآگاهان در نخستین مرحله، پریا را برای تحقیق به اداره آگاهی احضار کردند. او در جریان بازجویی‌ها با طرح ادعا‌های ضدونقیض، هرگونه دخالت در مرگ شوهرش را انکار کرد، اما تحقیقات بیشتر نشان داد زن جوان از مدتی قبل با پسر جوانی ارتباط پنهانی دارد.

این سرنخ، ظن کارآگاهان را نسبت به نقش پریا در مرگ همسرش تقویت کرد و بازجویی‌های تخصصی از او ادامه یافت تا اینکه متهم سرانجام پس از شش ماه به قتل شوهرش اعتراف کرد.

قتل با کپسول لاغری

پریا پس از اعتراف به قتل درباره انگیزه و نحوه اجرای نقشه‌اش گفت: «من و شوهرم هر دو تحصیلکرده بودیم و در یک بیمارستان کار می‌کردیم. هر کدام مدیریت بخشی از بیمارستان را برعهده داشتیم. زندگی‌مان در ابتدا خوب بود و تصور نمی‌کردم روزی با هم به مشکل بخوریم، اما از چند سال قبل متوجه شدم تفاهمی با هم نداریم. بهرام مرد بی‌تفاوتی بود و توجهی به من و احساساتم نداشت. بیشتر وقتش را صرف کارش می‌کرد و همین موضوع باعث شد به‌تدریج از هم دور شویم.

اختلافاتمان روزبه‌روز بیشتر شد و تقریباً همیشه با هم درگیری و مشاجره داشتیم. دیگر از زندگی مشترکمان لذتی نمی‌بردم و تصمیم گرفتم از او جدا شوم، اما خانواده‌ام با طلاق مخالف بودند. آنها تعصب زیادی داشتند و معتقد بودند اگر دخترشان طلاق بگیرد، آبروی خانواده می‌رود. به همین دلیل از تصمیمم منصرف شدم.

تا اینکه مدتی قبل در یک میهمانی خانوادگی با پسر جوان مجردی آشنا شدم. او برخلاف شوهرم به من توجه و احساساتم را درک می‌کرد. کم‌کم به او علاقه‌مند شدم و دلبستگی‌ام بیشتر شد تا جایی که تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم، اما بهرام مانع این تصمیم بود. از طرفی نمی‌توانستم طلاق بگیرم، چون نگران آبروی خانواده‌ام بودم. به همین دلیل تصمیم گرفتم شوهرم را از سر راهم بردارم.»

متهم در ادامه درباره نحوه قتل گفت: «شوهرم اضافه‌وزن داشت و برای لاغری از کپسول‌های حاوی زیره استفاده می‌کرد. تصمیم گرفتم او را با سم مسموم کنم. به همین خاطر قرص برنج خریدم و روز حادثه محتویات یکی از کپسول‌های لاغری را خالی کردم و قرص برنج را داخل آن ریختم. می‌دانستم صبح وقتی از خواب بیدار شود، کپسول را مصرف می‌کند. بعد از آن از خانه خارج شدم و به محل کارم رفتم.

عصر که به خانه برگشتم، با دیدن وضعیت شوهرم صحنه‌سازی کردم و با اورژانس تماس گرفتم تا مرگ او طبیعی یا ناشی از خودکشی به نظر برسد. بعد هم ادعا کردم که به دلیل مشکلات مالی و افسردگی دست به خودکشی زده‌است، اما در نهایت راز قتل فاش شد و دستگیر شدم.»

با اعتراف متهم به قتل، او برای ادامه تحقیقات و روشن شدن جزئیات بیشتر پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.