کد خبر: 1390825
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی
آشنایی در اینستاگرام با وعده عشق آغاز شد، اما به دو جنایت هولناک ختم شد

قتل دختر و مادر به دست عاشق طلا‌ها + گفت‌وگو با متهم

1
غلامرضا مسکنی

 جوان آنلاین: چند روز قبل، زن میانسالی با مراجعه به اداره پلیس تهران از ناپدید شدن ناگهانی دختر ۴۰ ساله‌اش به نام مهتاب شکایت کرد. 

شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «در یکی از خیابان‌های غرب تهران زندگی می‌کنیم و من و دخترم با هم زندگی می‌کنیم. صبح روز حادثه، مهتاب برای دیدن یکی از دوستانش از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشت. هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم، پاسخ نداد تا اینکه گوشی‌اش خاموش شد. چند ساعت است از او خبری ندارم و نگرانم اتفاقی برایش افتاده باشد.»

با ثبت این شکایت، پرونده برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مهتاب روز حادثه برای تفریح به اطراف تهران رفته و پس از آن به طرز مرموزی ناپدید شده است. در حالی که تحقیقات برای پیدا کردن ردی از دختر گمشده ادامه داشت، کارآگاهان با خبر تکان‌دهنده دیگری روبه‌رو شدند. 

مرگ مشکوک مادر

مأموران باخبر شدند مادر مهتاب در خانه‌اش به طرز مشکوکی جان باخته است. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که همسایه‌ها با مشاهده وضعیت غیرعادی خانه، موضوع را به پلیس اطلاع داده‌اند. مأموران پس از ورود به خانه با جسد زن میانسال روبه‌رو شدند و دریافتند شیر گاز باز است. 

در نخستین بررسی‌ها احتمال داده شد زن میانسال بر اثر گازگرفتگی جان باخته باشد، اما معاینات تخصصی و بررسی آثار روی بدن او، فرضیه دیگری را پیش روی تیم جنایی قرار داد. کارآگاهان با آثار کبودی روی گردن مقتول روبه‌رو شدند و پزشکی قانونی نیز در بررسی‌های اولیه اعلام کرد زن میانسال بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده‌است. 

شواهد نشان می‌داد عامل جنایت پس از خفه کردن زن میانسال، برای منحرف کردن مسیر تحقیقات، شیر گاز را باز گذاشته تا مرگ او را ناشی از گازگرفتگی جلوه دهد. از سوی دیگر، با توجه به نحوه ورود قاتل و صحنه‌سازی پس از جنایت، این احتمال مطرح شد که عامل قتل از آشنایان خانواده باشد. 

ردپای آشنای اینستاگرامی

هم‌زمان با کشف راز قتل زن میانسال، فرضیه ارتباط ناپدید شدن مهتاب با این جنایت قوت گرفت. کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی دریافتند دختر ۴۰ ساله مدتی قبل در اینستاگرام با پسر جوانی به نام شهروز آشنا شده و با او ارتباط داشته‌است. 

بررسی‌های بیشتر نشان داد مهتاب روز حادثه با مرد جوانی به نام شهروز تماس تلفنی داشته و قرار ملاقات گذاشته است. در ادامه، کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل زندگی مهتاب، به تصاویر مرد جوانی رسیدند که با ماسک وارد خانه مادر او شده و دقایقی بعد با عجله از ساختمان خارج می‌شود. هرچند مرد جوان تلاش کرده‌بود با پوشاندن صورتش هویت خود را پنهان کند، بررسی‌های فنی و اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیقات پلیسی نشان داد او شهروز، آشنای اینستاگرامی مهتاب است. 

اعتراف به ۲ قتل

با شناسایی شهروز، دستور بازداشت او صادر شد و کارآگاهان پس از ردیابی‌های تخصصی، مخفیگاهش را در شهریار شناسایی کردند. سرانجام دیروز متهم دستگیر و برای تحقیق به اداره پلیس منتقل شد. 

شهروز در ابتدا منکر هرگونه دخالت در ماجرا بود، اما وقتی با مدارک و شواهد پلیسی روبه‌رو شد، به ارتکاب دو جنایت اعتراف کرد. او در اعترافاتش مدعی شد دختر مورد علاقه‌اش را در شهریار و مادر او را در تهران به قتل رسانده است. 

با توجه به اینکه نخستین جنایت در شهریار رخ داده‌است، متهم برای ادامه تحقیقات و روشن شدن انگیزه و جزئیات دو قتل در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهریار قرار گرفت. 

گفت‌وگو با متهم | آشنایی خونین در اینستاگرام

شهروز در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد که دختر مورد علاقه‌اش را با انگیزه سرقت طلاهایش به قتل رسانده است. او همچنین گفت وقتی متوجه شد مادر مهتاب به دنبال پیدا کردن دخترش است، تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند تا با از بین بردن تنها فردی که از ناپدید شدن مهتاب خبر داشت، ردی از جنایت‌هایش باقی نگذارد. 

خودت را معرفی کن؟
شهروز هستم. 

چطور با مهتاب آشنا شدی؟
مدتی قبل در اینستاگرام با مهتاب آشنا شدم. به او ابراز علاقه کردم و او هم به من علاقه‌مند شد. بعد از آن از طریق پیامک و تماس تلفنی با هم ارتباط داشتیم. 

چطور او را به خانه‌ات کشاندی؟
چند بار از او خواستم به خانه ما بیاید، اما قبول نمی‌کرد. آخرین بار با او برای رفتن به تفریح قرار گذاشتم. به او گفتم ابتدا به خانه‌مان بیاید تا با خودروی من به اطراف تهران برویم. این بار قبول کرد و به خانه‌مان آمد. 

چرا او را به قتل رساندی؟
راستش ابتدا قصد کشتن او را نداشتم، اما وقتی وارد خانه شد، چشمم به طلا‌ها و جواهراتی افتاد که همراهش بود. وسوسه شدم آنها را سرقت کنم و تصمیم گرفتم طلاهایش را بگیرم. 

چطور نقشه قتل را اجرا کردی؟
هر چه فکر کردم راهی برای سرقت طلا‌ها پیدا نکردم که شناسایی نشوم. در نهایت تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. چاقویی برداشتم و به سمتش حمله کردم و او را کشتم. 

بعد از قتل چه کردی؟
خیلی ترسیده بودم. جسد را داخل خودروی خودم گذاشتم و به بیابان‌های اطراف شهریار رفتم. آنجا جسد را آتش زدم تا اثری از جنایتم باقی نماند و کسی نتواند مرا شناسایی کند. 

چرا تصمیم گرفتی مادر مهتاب را هم به قتل برسانی؟
از دور مادرش را زیر نظر داشتم و متوجه شدم هر روز به اداره پلیس می‌رود و پیگیر پیدا کردن دخترش است. با خودم فکر کردم تا وقتی مادر مهتاب زنده است، دست از جست‌و‌جو برنمی‌دارد و ممکن است با پیگیری‌هایش سرنخی از من به دست بیاورد. ترسیدم سرانجام راز قتل مهتاب فاش شود، به همین دلیل تصمیم گرفتم مادرش را هم از سر راه بردارم تا دیگر کسی پیگیر پرونده نباشد. 

برای قتل مادرش هم نقشه کشیده بودی؟
بله. تصمیم گرفتم طوری وارد خانه شوم که شناسایی نشوم. صورتم را پوشاندم و به خانه آنها رفتم. مادر مهتاب را خفه کردم و برای صحنه‌سازی و گمراه کردن مأموران، شیر گاز را باز گذاشتم و فرار کردم. تصورم این بود که خانه آتش می‌گیرد و مرگ او را حادثه ناشی از آتش‌سوزی اعلام می‌کنند. 

فکر می‌کردی با این صحنه‌سازی‌ها از دست پلیس فرار می‌کنی؟
بله، تصور می‌کردم با سوزاندن جسد مهتاب و صحنه‌سازی در خانه مادرش هیچ ردی از من باقی نمی‌ماند، اما اشتباه می‌کردم. مأموران خیلی زود سرنخ‌ها را پیدا کردند و دستم رو شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاتل ، پلیس ، مجرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

امریکا از جنگ جا زد!

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

شما معجزه می‌بینید!

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

یمن به سوی عدن

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

چه کسی جنگ را می‌برد؟!

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

‌امنیت در محاصره فقر 

سالی ۲۰ هزار مرگ نوک کوه یخ سوانح جاده‌ای

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند

دیدار وزیر مالیه افغانستان با عراقچی

همدستی مهندس و جاعل در جعل اسکناس‌های یک میلیونی + گفت‌وگو با متهم

خطر یک هزار میلیارد تومانی بیخ گوش استقلال

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
۶ اولویت سند دخل‌وخرج کشور برای سال آینده
کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران
نشست خبری هفته بسیج
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار