آشنایی در اینستاگرام با وعده عشق آغاز شد، اما به دو جنایت هولناک ختم شد

جوان آنلاین: چند روز قبل، زن میانسالی با مراجعه به اداره پلیس تهران از ناپدید شدن ناگهانی دختر ۴۰ ساله‌اش به نام مهتاب شکایت کرد.

شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «در یکی از خیابان‌های غرب تهران زندگی می‌کنیم و من و دخترم با هم زندگی می‌کنیم. صبح روز حادثه، مهتاب برای دیدن یکی از دوستانش از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشت. هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم، پاسخ نداد تا اینکه گوشی‌اش خاموش شد. چند ساعت است از او خبری ندارم و نگرانم اتفاقی برایش افتاده باشد.»

با ثبت این شکایت، پرونده برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مهتاب روز حادثه برای تفریح به اطراف تهران رفته و پس از آن به طرز مرموزی ناپدید شده است. در حالی که تحقیقات برای پیدا کردن ردی از دختر گمشده ادامه داشت، کارآگاهان با خبر تکان‌دهنده دیگری روبه‌رو شدند.

مرگ مشکوک مادر

مأموران باخبر شدند مادر مهتاب در خانه‌اش به طرز مشکوکی جان باخته است. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که همسایه‌ها با مشاهده وضعیت غیرعادی خانه، موضوع را به پلیس اطلاع داده‌اند. مأموران پس از ورود به خانه با جسد زن میانسال روبه‌رو شدند و دریافتند شیر گاز باز است.

در نخستین بررسی‌ها احتمال داده شد زن میانسال بر اثر گازگرفتگی جان باخته باشد، اما معاینات تخصصی و بررسی آثار روی بدن او، فرضیه دیگری را پیش روی تیم جنایی قرار داد. کارآگاهان با آثار کبودی روی گردن مقتول روبه‌رو شدند و پزشکی قانونی نیز در بررسی‌های اولیه اعلام کرد زن میانسال بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده‌است.

شواهد نشان می‌داد عامل جنایت پس از خفه کردن زن میانسال، برای منحرف کردن مسیر تحقیقات، شیر گاز را باز گذاشته تا مرگ او را ناشی از گازگرفتگی جلوه دهد. از سوی دیگر، با توجه به نحوه ورود قاتل و صحنه‌سازی پس از جنایت، این احتمال مطرح شد که عامل قتل از آشنایان خانواده باشد.

ردپای آشنای اینستاگرامی

هم‌زمان با کشف راز قتل زن میانسال، فرضیه ارتباط ناپدید شدن مهتاب با این جنایت قوت گرفت. کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی دریافتند دختر ۴۰ ساله مدتی قبل در اینستاگرام با پسر جوانی به نام شهروز آشنا شده و با او ارتباط داشته‌است.

بررسی‌های بیشتر نشان داد مهتاب روز حادثه با مرد جوانی به نام شهروز تماس تلفنی داشته و قرار ملاقات گذاشته است. در ادامه، کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل زندگی مهتاب، به تصاویر مرد جوانی رسیدند که با ماسک وارد خانه مادر او شده و دقایقی بعد با عجله از ساختمان خارج می‌شود. هرچند مرد جوان تلاش کرده‌بود با پوشاندن صورتش هویت خود را پنهان کند، بررسی‌های فنی و اطلاعات به‌دست‌آمده از تحقیقات پلیسی نشان داد او شهروز، آشنای اینستاگرامی مهتاب است.

اعتراف به ۲ قتل

با شناسایی شهروز، دستور بازداشت او صادر شد و کارآگاهان پس از ردیابی‌های تخصصی، مخفیگاهش را در شهریار شناسایی کردند. سرانجام دیروز متهم دستگیر و برای تحقیق به اداره پلیس منتقل شد.

شهروز در ابتدا منکر هرگونه دخالت در ماجرا بود، اما وقتی با مدارک و شواهد پلیسی روبه‌رو شد، به ارتکاب دو جنایت اعتراف کرد. او در اعترافاتش مدعی شد دختر مورد علاقه‌اش را در شهریار و مادر او را در تهران به قتل رسانده است.

با توجه به اینکه نخستین جنایت در شهریار رخ داده‌است، متهم برای ادامه تحقیقات و روشن شدن انگیزه و جزئیات دو قتل در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهریار قرار گرفت.

گفت‌وگو با متهم | آشنایی خونین در اینستاگرام

شهروز در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد که دختر مورد علاقه‌اش را با انگیزه سرقت طلاهایش به قتل رسانده است. او همچنین گفت وقتی متوجه شد مادر مهتاب به دنبال پیدا کردن دخترش است، تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند تا با از بین بردن تنها فردی که از ناپدید شدن مهتاب خبر داشت، ردی از جنایت‌هایش باقی نگذارد.

خودت را معرفی کن؟

شهروز هستم.

چطور با مهتاب آشنا شدی؟

مدتی قبل در اینستاگرام با مهتاب آشنا شدم. به او ابراز علاقه کردم و او هم به من علاقه‌مند شد. بعد از آن از طریق پیامک و تماس تلفنی با هم ارتباط داشتیم.

چطور او را به خانه‌ات کشاندی؟

چند بار از او خواستم به خانه ما بیاید، اما قبول نمی‌کرد. آخرین بار با او برای رفتن به تفریح قرار گذاشتم. به او گفتم ابتدا به خانه‌مان بیاید تا با خودروی من به اطراف تهران برویم. این بار قبول کرد و به خانه‌مان آمد.

چرا او را به قتل رساندی؟

راستش ابتدا قصد کشتن او را نداشتم، اما وقتی وارد خانه شد، چشمم به طلا‌ها و جواهراتی افتاد که همراهش بود. وسوسه شدم آنها را سرقت کنم و تصمیم گرفتم طلاهایش را بگیرم.

چطور نقشه قتل را اجرا کردی؟

هر چه فکر کردم راهی برای سرقت طلا‌ها پیدا نکردم که شناسایی نشوم. در نهایت تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. چاقویی برداشتم و به سمتش حمله کردم و او را کشتم.

بعد از قتل چه کردی؟

خیلی ترسیده بودم. جسد را داخل خودروی خودم گذاشتم و به بیابان‌های اطراف شهریار رفتم. آنجا جسد را آتش زدم تا اثری از جنایتم باقی نماند و کسی نتواند مرا شناسایی کند.

چرا تصمیم گرفتی مادر مهتاب را هم به قتل برسانی؟

از دور مادرش را زیر نظر داشتم و متوجه شدم هر روز به اداره پلیس می‌رود و پیگیر پیدا کردن دخترش است. با خودم فکر کردم تا وقتی مادر مهتاب زنده است، دست از جست‌و‌جو برنمی‌دارد و ممکن است با پیگیری‌هایش سرنخی از من به دست بیاورد. ترسیدم سرانجام راز قتل مهتاب فاش شود، به همین دلیل تصمیم گرفتم مادرش را هم از سر راه بردارم تا دیگر کسی پیگیر پرونده نباشد.

برای قتل مادرش هم نقشه کشیده بودی؟

بله. تصمیم گرفتم طوری وارد خانه شوم که شناسایی نشوم. صورتم را پوشاندم و به خانه آنها رفتم. مادر مهتاب را خفه کردم و برای صحنه‌سازی و گمراه کردن مأموران، شیر گاز را باز گذاشتم و فرار کردم. تصورم این بود که خانه آتش می‌گیرد و مرگ او را حادثه ناشی از آتش‌سوزی اعلام می‌کنند.

فکر می‌کردی با این صحنه‌سازی‌ها از دست پلیس فرار می‌کنی؟

بله، تصور می‌کردم با سوزاندن جسد مهتاب و صحنه‌سازی در خانه مادرش هیچ ردی از من باقی نمی‌ماند، اما اشتباه می‌کردم. مأموران خیلی زود سرنخ‌ها را پیدا کردند و دستم رو شد.