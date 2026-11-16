جوان آنلاین: ناترازی گاز مشکلی است که می‌تواند زندگی روزمره مردم و چرخ تولید کشور را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز، فشار زیادی بر نیروگاه‌ها، صنایع و شبکه تأمین انرژی وارد می‌کند. در روز‌های سرد سال، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا تأمین گاز خانگی معمولاً در اولویت قرار می‌گیرد و ممکن است صنایع با محدودیت مواجه شوند. با وجود تأکیدات دولت بر صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرکت ملی گاز اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۷۳میلیون مترمکعب رسید و ۶۸ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داد. همچنین در ۲۱ آبان‌ماه با مصرف ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری، مصرف رکورد زده است.



زمستان، فصل برف‌بازی و قدم زدن در هوای سرد است، اما وقتی سرمای هوا با کمبود گاز همراه شود، دیگر خبری از لذت زمستان نیست. شاخص شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر متوسط جهان است و براساس بررسی‌های صورت‌گرفته تنها در بخش خانگی و اداری، معادل دو فاز پارس جنوبی (۱۱۲میلیون مترمکعب) اتلاف گاز اتفاق می‌افتد. اما امسال شرایط تولید و تأمین گاز از سال‌های قبل تفاوت بسیاری دارد. از یک‌سو تولید گاز با حمله رژیم تروریستی امریکا به پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی کاهش یافته و از سوی دیگر ناترازی‌های سال‌های گذشته نیز به امسال منتقل شده و میزان تولید به شدت کاهش یافته است.

خروج ۲۸ درصد از ظرفیت تولید گاز از مدار در جریان جنگ

در جریان حملات دشمن به تأسیسات گازی کشور، ۲۸ درصد از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد. در جریان حملات دشمن، چهار پالایشگاه گازی آسیب دیدند و مواردی آسیب نیز در تأسیسات صنعت گاز ثبت شد، اما با وجود این خسارات، تلاش کارکنان صنعت گاز و مدیریت شرایط بحرانی، مانع از اختلال فراگیر در شبکه سراسری گاز کشور شد. آبان امسال، در مقایسه با سال گذشته، هوا سردتر شده و مصرف گاز خانگی و تجاری نیز افزایش داشته است. این افزایش مصرف در حالی است که شرکت ملی گاز از ماه‌ها قبل نسبت به آسیب‌های جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا به مخازن گاز و کاهش تولید در پاییز و زمستان اطلاع‌رسانی کرده بود. گفته می‌شود، با افزایش مصرف گاز در فصل زمستان؛ استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی با احتمال تنش در تأمین گاز مواجهند. کاهش ۲ درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی و مدیریت مصرف در استان‌های تهران، البرز و سمنان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه گاز و تأمین پایدار گاز استان‌های شمالی داشته باشد. به گفته رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران، ۲۱آبان در حالی رکورد مصرف گاز خانگی و تجاری زده شده که این میزان مصرف را ما، سال گذشته در آذرماه تجربه کردیم. زنگ خطر افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری، قطع گاز در صنایع را به صدا درآورده و ضروری است که مشترکان خانگی با رعایت نکات جزئی، شرکت ملی گاز را همراهی کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۷۳ میلیون مترمکعب رسید، گفت: از این میزان، ۴۷۳ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است. رقمی که نشان می‌دهد ۶۸ درصد از کل تولید گاز کشور، صرف بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء می‌شود. وی افزود: میزان مصرف گاز در این بخش‌های خانگی و تجاری در ۲۴روز نخست آبان امسال، روزانه به‌طور میانگین ۱۹ میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

کوشکی با اشاره به سرمای زودرس در نیمه دوم آبان بیان کرد: مصرف گاز خانگی و تجاری در ۲۱ آبان با ثبت نصابی جدید به حدود ۵۰۰میلیون مترمکعب رسید، رقمی که سال گذشته در آذرماه تجربه شده بود. رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران با بیان اینکه میزان تولید گاز کشور امسال به دلایل ناشی از جنگ تحمیلی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: در روز‌های آبان امسال، تولید گاز روزانه حدود ۱۱۷ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

مردم الگوی مصرف را رعایت کنند

وی با تأکید بر اینکه کاهش تولید و افزایش مصرف، ناترازی گاز را تشدید می‌کند، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری با خادمان صنعت گاز، به تأمین پایدار انرژی در ماه‌های سرد سال کمک کنند. رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران از مشترکان خواست با اقداماتی ساده، از جمله کاهش یک درجه‌ای دمای محیط خانه، پوشیدن لباس گرم، استفاده از پرده‌های ضخیم در منازل، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی در بخش‌های تجاری، کشاورزی و صنعتی و مدیریت مصرف انرژی، به حفظ جریان پایدار گاز در همه بخش‌ها در اقصی نقاط کشور کمک کنند.