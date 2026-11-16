رایزنی عراقچی با همتای پاکستانی در اسلام آباد

وزرای امور خارجه ایران و پاکستان امروز در اسلام‌آباد با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام آباد، با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و رایزنی کرد.

امروز سی امین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان اکو در اسلام‌آباد برگزار شد و عراقچی در این نشست به سخنرانی درباره همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه و فلسطین پرداخت.

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بیانیه نشست شورای وزیران این سازمان در اسلام‌آباد، از ابتکار اخیر جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به راه‌حلی عزتمندانه و پایان کامل و دائمی جنگ حمایت کردند.

در این بیانیه، کشورهای عضو اکو ضمن ابراز نگرانی از شرایط دشوار ژئوپلیتیکی منطقه بر اهمیت خویشتن‌داری، گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک تأکید کرده و حمایت خود را از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و قطر اعلام کردند.