حمایت وزرای اکو از ابتکار ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی

جوان آنلاین: سی‌امین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تصویب بیانیه پایانی اجلاس در اسلام‌آباد به کار خود پایان داد.

در یکی از بندهای این بیانیه، کشورهای عضو اکو ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی منطقه (به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) از ابتکار اخیر کشورمان برای پایان کامل و دائمی جنگ تحمیلی حمایت کرده و با اشاره به اهمیت تعاملات دیپلماتیک، حمایت خود را از مساعی جمیله و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و قطر اعلام داشتند.

شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران چندی قبل در ادامه رویکرد مسئولانه خود برای استفاده از دیپلماسی جهت خاتمه جنگ تحمیلی، طرح موسوم به دو روزه خود مشتمل بر مطالبات و شروط هفت گانه جمهوری اسلامی ایران و راه‌حل‌های عملیاتی جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه را از طریق میانجیگران، منتقل نموده است.

کشورهای عضو اکو همچنین با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس این سازمان، نقش مهم ایران در مشارکت مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان را مورد تأکید قرار دادند.